El rapero Kaaris, bajo custodia policial acusado de maltratar a su exmujer

, uno de losmás conocidos de Francia, está bajo custodia policial en las afueras de París después de que su exmujer le denunciase de haber sido maltratada en enero de 2021.El rapero, de 42 años, que puede estar hasta un máximo de 48 horas detenido para ser interrogado antes de quedar en libertad o ser presentado ante un juez para su eventual imputación, según varios medios franceses ha presentado una denuncia por difamación.Linda P., que tiene una hija en común con el artista, dijo haber sido agredida a patadas y puñetazos y haber acabado también con una uña arrancada.La mujer, de 41 años, achaca a su ex haberlas abandonado a ella y a su hija de 5 años sin dar ninguna explicación, algo que habría tenido un gran impacto especialmente para la pequeña.Sin embargo, la defensa deaclaró que, ya separados, Linda P. se introdujo en la vivienda del rapero en Linas (afueras de París) en enero de 2021, mientras éste estaba con otra mujer en la cama, que a su vez ha sido denunciada por Linda P. por no asistencia a persona en peligro.Para los abogados del autor del álbum "Or Noir", hay "un espíritu de revancha" en su exmujer, quien le reclama un aumento de la pensión que le tiene que pagar., nacido en Costa de Marfil y cuyo nombre real es Okou Gnakouri, ya estuvo envuelto otro asunto judicial de envergadura, cuando en agosto de 2018 se enzarzó con otro famoso rapero en Francia, Booba, en una multitudinaria pelea en pleno aeropuerto de Orly. Entonces fue condenado a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento.