Julio Iglesias Jr.: "Nuevo disco tiene la música que quise hacer toda mi vida"

El artista español Julio Iglesias Jr. dijo a EFE que el próximo 7 de febrero lanzará "Under the Covers", un nuevo disco de diez canciones con la música que quiso hacer toda su vida.

El nuevo álbum del segundo hijo de Julio Iglesias y su primera esposa Isabel Presley estuvo a cargo del productor y compositor cubanoestadounidense Rudy Pérez, quien también trabajó con su padre.

El artista explicó que este jueves lanzó el segundo sencillo del disco, que es un "medley de canciones de Stevie Wonder con Brian McKnight", algo que lo tiene "feliz de la vida".

La canción incluye los trozos más conocidos de "Overjoyed", "Isn't She Lovely" y "I Just Called to Say I Love You".

"Escogimos los temas con mucho cuidado y mucho corazón. Todas las canciones significan mucho para mí", indicó.

La producción contiene arreglos al estilo Big Band, "que funcionan muy bien con mi voz. Estoy muy orgulloso del resultado", expresó.

El primer sencillo fue "Into the Night", otro dueto, en este caso con el estadounidense Benny Mardones, quien lo grabó antes de morir en junio de 2020.

Otros "duetos" en la producción son "Careless Whisper" con Jewel y "I'm Too Sexy" con Right Said Fred. Además, el disco incluye versiones de "What's Going On" con Marvin Gaye, "Everybody Wants to Rule the World" de Tears for Fears, "Just the Way You Are" de Billy Joel y "Shape of You" de Ed Sheeran.

Iglesias jr participó este jueves en la gala anual del Salón de la Fama de Compositores Latinos.

El artista caminó en la alfombra negra acompañado de su nueva pareja, la modelo brasileña Vivi di Domenico. "Soy muy afortunado en el amor", afirmó.

Sobre su padre dijo que él "está mejor que nunca, lleno de planes".

Además, confesó que tiene una semana que no habla con su hermana Tamara Falcó, quien ha protagonizado decenas de titulares en las revistas del corazón por la abrupta ruptura de su compromiso con Iñigo Onieva, en medio de un escándalo de infidelidad.

Sin embargo, minimizó la situación. "Tamara es una chica magnífica. Estoy seguro que va a tener otras parejas. Así es la vida", concluyó.