Selena Gómez y Hailey Bieber posan juntas en una fiesta

Ya lo había advertido recientemente Hailey Bieber durante una entrevista, entre ella y la famosa exnovia de su esposo, Justin Bieber, la cantante Selena Gómez, no existe ningún problema. Para demostrarlo las hermosas mujeres se dejaron fotografiar abrazadas durante un acto público.

Durante años, la modelo ha sido víctima de críticas y comentarios de odio a causa de su matrimonio con el cantante canadiense, con quien se casó en 2019, meses después de que la estrella pop terminara su relación sentimental con la ex chica Disney.

Como reseña Infobae, debido a que Justin y Selena vivieron una de las relaciones más intensas y mediáticas en el mundo del entretenimiento, muchos se fueron en contra de Hailey cuando se dio a conocer su compromiso con el artista, creando, incluso, una especie de rivalidad entre la modelo y la actriz.

Recientemente, Hailey Bieber habló de la relación de su esposo con Selena Gómez y dijo que “nunca tuvo una relación con él” cuando estaba con ella. Y, además, aclaró que nunca le “robó” el novio a la protagonista de la serie “Only Murders in the Building”.

“Sé con certeza que fue lo correcto para ellos cerrar esa puerta. Creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado seguir adelante, comprometerse, casarse y seguir con su vida de esa manera”, explicó Hailey. “Sabía lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos”.

Selena Gómez fue la novia de Justin Bieber por varios años, actualmente está casado con Hailey Bieber.

La modelo estadounidense insistió en que Justin, de 28 años, había “cerrado un capítulo” con Gomez antes de pedirle matrimonio en las Bahamas en julio de 2018.

“Nunca querría entablar una relación, comprometerme, casarme y pensar: ‘Me pregunto si eso fue realmente cerrado para ti’”, agregó Hailey. “Sé con certeza que pudimos volver a estar juntos porque estaba completamente cerrado”.

“Todo es respeto. Todo es amor”, dijo la modelo en el episodio del podcast “Call Her Daddy” de sus conversaciones con la estrella de “Only Murders in the Building”.