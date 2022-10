Lele Pons fue operada de emergencia tras su viaje a República Dominicana

Lele Pons, conocida por sus contenidos de humor en redes sociales, quien estuvo recientemente de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, fue operada de emergencia por una apendicitis.

Según publicó el publicista de la también cantante urbana y actriz, ella empezó a sentir molestias el lunes. Sin pensarlo, sus padres y su prometido Guaynaa la trasladaron al hospital. "[Al] revisarla [los doctores] vieron que había que operarla del apéndice", dijo el publicista de Pons, Manuel Vera. "Ahí han estado con ella su mamá, su papá y Guaynaa".

Tras la operación, la propia Pons dio detalles de su estado de salud y el procedimiento al que se sometió. "Este es un procedimiento de emergencia en el que los médicos extraen el apéndice cuando está inflamado", explicó junto a una fotografía en donde está acompañada de su novio.

"Si no se trata de inmediato, puede poner en peligro la vida. Por suerte lo detectamos desde el principio. Esta es una cirugía corta y de rápida recuperación", y agregó. "Volveré en un par de días".

Pons y el cantante puertorriqueño se comprometieron durante un concierto en agosto tras mantener un noviazgo de más de un año. "Esta es mi hermosa novia Lele Pons, le quiero hacer una pregunta, ¿Te casarías conmigo?", le dijo Guaynaa.

Pons lleva una vida bastante abierta en redes sociales, donde millones de seguidores se entretienen con sus vídeos humorísticos y otros tantos escuchan sus canciones. Pero pocos conocen una parte de ella muy distinta a lo que proyectan estas imágenes: Pons sufre de trastorno obsesivo compulsivo grave, entre otros desafíos.

La influencer venezolana se abre sobre esta condición en “The Secret Life of Lele Pons”, una serie documental de YouTube Originals estrenada el martes en la que Pons lleva a los espectadores a todas partes: de su recámara a los estudios de grabación e incluso a las terapias con su psicóloga y otros momentos de confrontación con su afección mental.

“Lo que me empujó a querer hacerlo fue una niña pequeña”, dijo Pons en una entrevista reciente con The Associated Press realizada por videoconferencia desde su casa en Los Ángeles.