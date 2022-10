Las historias detrás de algunas de las canciones en español más emblemáticas

Cuántas veces hemos repetido la versión de que, la canción "Burbujas de amor" tiene una connotación sexual o que la canción "¿Y cómo es él?" fue dedicada por su compositor a una hija o una ex. Sin embargo, no por mucho repartirlo significa que sea así. Sus propios autores creadores, Juan Luis Guerra y José Luis Perales, derrumbaron estos mitos.

Como estas canciones, existen otras que en un principio pensábamos que tenían significados distintos, algunas pensábamos que eran historias de amor cuando involucraban tragedias o momentos tristes.

Desde Diario Libre hemos realizado un levantamiento sobre los verdaderos orígenes detrás de estas emblemáticas canciones y lo que encontramos son historias que merecen ser contadas.

Melina

¿Una canción de amor? Nada más lejos de la realidad. La canción se estrenó en 1975 y para componerla, Camilo Sesto se inspiró en la actriz y activista política griega Melina Merkouri, como forma de homenajear su lucha política contra la represión en Grecia.

“Melina” surge justo cuando la actriz regresa a su país natal después de haber sido exiliada en Francia durante la dictadura de Los Coroneles, ya que la consideraban una opositora. Pese a haberle quitado la nacionalidad, Melina siguió luchando por sus ideales políticos hasta que logró regresar a Grecia y convertirse en Ministra de Cultura.

Su lucha se volvió una fuente de admiración e inspiración para el cantante español.

“Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto echó raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina”, canta Camilo Sesto inspirado en la historia de la activista griega.

En el muelle de San Blas

Aunque para muchos emulaba la canción Naturaleza Muerta de Mecano, sin embargo, el tema de Maná, habla específicamente de Rebeca Méndez, quien falleció a los 63 años en 2012 esperando el regreso de su amado (que nunca llegó), sus cenizas fueron lanzadas al agua en el muelle de San Blas.

Jueves

La banda española "La Oreja de Van Gogh" tiene varias canciones con historias desgarradoras, pero ninguna como “Jueves”, que trata sobre los atentados terroristas ocurridos en Madrid el 11 de marzo de 2004, en el Metro, que segó la vida de 193 personas e hirió a 1858. Una de las pocas canciones dedicadas a esta tragedia, narra con una historia de amor que empieza y acaba, de la forma más trágica en el vagón de un tren.

Se le apagó la luz

El propio compositor e intérprete Alejandro Sanz explicó cómo surgió la trágica canción: "Dos amigos míos, que eran pareja, sufrieron un accidente mortal para ella, en plena carretera conduciendo una moto. Esto me marcó tanto que me decidí a plasmar todo lo que sentía en aquella ocasión", confesó el cantautor español.

Libre de Nino Bravo

Aunque la hemos escuchado decenas de veces, puede que nunca hayamos puesto la atención suficiente para descubrir que cuenta la historia Peter Fetcher, un joven de 18 años que fue la primera víctima que murió al tratar de cruzar el muro de Berlín.

Burbujas de Amor

En una entrevista con la BBC, Juan Luis Guerra comentó que, aunque ha escuchado varias veces que, “Burbujas de Amor” ha tenido connotaciones de doble sentido por la frase: “tocar mi nariz en tu pecera”.

La frase proviene del libro de Julio Cortázar, pero, en realidad, toda la canción fue compuesta mientras el cantante leía la novela. Al llegar al capítulo 25 se encontró con un fragmento donde se relata que los peces ya no tocan la pecera con la nariz; fue ahí cuando le llegó a la mente aquella imagen que le ayudaría a inspirarse para componer la canción.

Si bien la frase ha tenido otro significado con el tiempo, la realidad es que la novela lanzada en 1963 fue su fuente de inspiración. En cuanto a la letra de “Burbujas de Amor” de Juan Luis Guerra, el artista relata la historia de una persona que no se rinde en la búsqueda de obtener el amor de alguien a quien ama.

"¿Y como es él?

Para muchos la canción “Y cómo es él”, es la historia de un hombre que acepta tristemente que su mujer ha encontrado un nuevo amor.

Por otra parte, una gran cantidad de personas creé que esta canción se la dedica su autor, José Luis Perales, a su hija, antes de que ella contrajera nupcias.

¿Cuál es la historia real de este éxito que se entrenó en el año 1982, convirtiendo a Perales en uno de los artistas más populares de aquel año? Pues la primera, pero hay una historia detrás de esto y que involucra a otro artista, Julio Iglesias.

El propio artista reveló la historia real de la canción durante una entrevista con Diario Libre.

Para ese entonces, José Luis Perales, quien es más compositor que cantante, fue contactado por su colega Julio Iglesias, quien no se encontraba en su mejor momento sentimental, porque su exmujer, Isabel Preysler, se había vuelto a casar, por lo que le pidió a su amigo que le preparara una canción para demostrarle a su amada lo que sentía.

Perales accedió a la solicitud y escribió la canción que todos conocemos, pero nunca pudo entregársela a Julio Iglesias, ya que la disquera consideró que era tan buena, que debía ser cantada por su artista, quien no estaba muy a gusto con esa idea…Al final, la disquera de Julio descartó la canción y el cantautor la grabó, ¿el resultado? Un éxito rotundo.

Sobre la versión de que “Y cómo es él” trata sobre María, hija de Perales, el mismo artista desmintió este mito, indicando que cuando escribió la canción, ella apenas tenía 3 años de edad.

Insurrección, El Último de la Fila

Este clásico de Manolo García no trata sobre una ruptura amorosa, pero sí sobre el despecho y enfado. Todo tiene que ver con la compañía discográfica y la racanería con la que, según el cantautor, les trataban. Así, mientras los músicos no tenían ni para pagar el menú del bar, como recuerda Manolo García, la compañía sí sacaba cuantiosos beneficios. Así que ahora ya sabes por quién iba aquello de “dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité”.

Morena mía, Miguel Bosé

Una de las canciones más populares. Muy sensual, sí, pero seguramente mucho más sexual de lo que imaginas. La canción trata, ni más ni menos, que de una felación. Sí, ahora ya entiendes el verdadero significado de “hacer café” y mucho más si recuerdas la siguiente estrofa: “Cuando tu boca, me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca”.

Barco a Venus, Mecano

Ni mundos de fantasía ni viajes interplanetarios, más bien los “viajes” y cuentos que se monta alguien bajo los efectos de las drogas. Nacho Cano en el libro ‘Mecano. La fuerza del destino’ confesó que el tema trata sobre esos años en los que la droga se apoderó de muchos de sus amigos. Por eso, esa estrofa que dice: “Dices que siempre estas viajando, pero me estas engañando. Yo sé que tú estás solo y que no sales de tu cuarto. Las luces de la calle te hacen daño cuando sales, porque tu mundo es otro mucho más oscuro”.