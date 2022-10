Eros Ramazzotti llega a EEUU con nuevo disco "Battito Infinito" y una gira mundial

El cantante italiano Eros Ramazzotti llega este domingo a Estados Unidos como parte de su gira mundial en la que presentará el nuevo trabajo discográfico "Battito Infinito", y en cuyos conciertos, que comenzaron en Sevilla (España), dice ofrecer "una parte de mí y de mi historia".

La gira mundial Battito Infinito World Tour abarca Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa, y se desarrolla desde el 30 de octubre de 2022 hasta el 11 de mayo de 2023.

Toca su primer puerto en Estados Unidos en Los Ángeles (California) y continúa en Houston (Texas) el 2 de noviembre, según un comunicado divulgado este viernes que ya adelanta hasta 70 fechas en distintas ciudades del mundo.

Se trata de "una gira colosal" que pone la música en directo en el centro de todo el programa, con una banda compuesta por "músicos históricos y recién llegados", afirma el comunicado.

Ramazzotti, conocido en todo el mundo tras vender 70 millones de discos a lo largo de su carrera, iniciada en la década de 1980, actuará también en Miami (Florida), Chicago (Illinois), Nueva York, Atlantic City (Nueva Jersey) y Boston (Massachusetts).

Estos conciertos de Estados Unidos el artista los alternará con otros en México, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Canadá que ofrecerá también en noviembre, según el calendario.

El nuevo proyecto discográfico de Ramazzotti, publicado el pasado 16 de septiembre por Capitol Records Italy bajo licencia de Vertigo/Eventim Live International, se colocó inmediatamente en los primeros puestos de las listas de éxitos, según el comunicado.

El nuevo álbum del artista, uno de los italianos más internacionales, cuenta con una versión en español, "Latido infinito", y su primer sencillo, "Ama".

Battito Infinito World Tour comenzó en el escenario de la Real Maestranza de Sevilla el pasado 15 de septiembre y, según el comunicado, es un proyecto internacional que une la publicación discográfica y la experiencia en directo.

"He pensado en este tour para celebrar mi nuevo álbum aún por salir. Me he involucrado totalmente en este trabajo, cuidando cada detalle y todos sus matices. En cada uno de estos conciertos hay una pequeña parte de mí y de mi historia", aseguró Ramazzotti al presentar el nuevo álbum en junio pasado.