Joan Manuel Serrat no descarta nuevos conciertos con Sabina, Miguel Ríos y Ana y Víctor

El cantautor español Joan Manuel Serrat está embarcado en su gira de despedida de los escenarios, pero, aunque lo ve improbable, no descarta volver a hacer conciertos con emblemáticos compañeros de trayectoria como Joaquín Sabina o sus colegas de "El gusto es nuestro" Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel.

"Mi madre tiene un dicho muy claro que dice 'de aquí a allá, pajarico sabrá'... De aquí a allá, si eso ocurriera, no sé qué pasaría, como no sé exactamente cuál sería mi reacción delante de lo que pueda ocurrirme en mi vida. Frente a lo que me pueda suceder, todo dependerá del camino que haya desde aquí hasta entonces y de lo que vaya ocurriendo", respondió Serrat, apodado también 'El Nano', durante una rueda de prensa este miércoles en Buenos Aires.

Con todo, el cantautor, de 78 años, reveló que no cree que ese eventual retorno a la carretera con sus amigos vaya a suceder: "No creo que suceda porque aparte de ser unas historias ya realizadas, tanto con unos como con otros, como con otros cualquiera que pudieran aparecer, ya se hizo".

"Y realmente el tiempo es muy escaso, y hay que aprovecharlo en todas las cosas nuevas que nos pueda ofrecer", argumentó.

"De cualquier manera, siempre podemos divertirnos entre nosotros inventándonos cualquier historia que sabemos, que como tantas en nuestra vida, no haremos jamás", sentenció.

En su trayectoria de casi 60 años de discos y conciertos por todo el mundo, Serrat ha compartido icónicos momentos con artistas como Sabina, con quien coprotagonizó las giras "Dos pájaros de un tiro" (2007), "Dos pájaros contraatacan" (2012) y "No hay dos sin tres" (2019), y con Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel en el tour "El gusto es nuestro", en 1996 y 1997, y por el 20° aniversario en 2016.

En la conferencia de prensa, el artista también se refirió al valor de la amistad y, estando en Argentina -país que visita desde 1969 y al que le unen fuertes lazos-, hubo especial mención al fallecido humorista gráfico Roberto Alfredo 'el Negro' Fontanarrosa (1944-2007), a quien conoció tras asistir en Barcelona (España) al partido entre Argentina y Bélgica del Mundial de Fútbol de 1982.

"Siempre mi casa está llena de cosas del 'Negro' (...) Sigo teniéndolo muy cerca. Es un amigo que ha sido no solo para mí, sino para todo aquel que lo ha conocido, uno de los hombres más brillantes, buenos y generosos que hayamos podido conocer", remarcó.

Precisamente en los próximos días Serrat acudirá a Rosario, ciudad natal del también escritor, donde ofrecerá el sábado el primer concierto del tramo argentino de su gira de despedida "El vicio de cantar 1965-2022", un homenaje a Fontanarrosa.

"Será un acto emotivo. Estarán sus mujeres y estará una ciudad que lo considera probablemente el más importante e internacional de todas las personalidades que ha dado, y son muchas", dijo Serrat en alusión a una ciudad que también vio nacer al cantautor Fito Páez, al futbolista Lionel Messi y al pintor Antonio Berni.