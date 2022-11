Vakeró anuncia la salida de su álbum “Mamá Ika”

Mamá Ika es el álbum que el artista Urbano dedica a su difunta abuela Isabel Varet, quien ha sido fuente de inspiración en muchas de sus canciones.

El tema escogido para debutar en esta producción se titula “Deja de llorar” es una canción que envía un mensaje de positivismo y motivación a la juventud de hoy.

“Este álbum va dedicado a todas las mujeres de mi vida, mis aciertos y desaciertos, Por esto quise darle de la más importante de todas”, explicó a través de un comunicado enviado a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/03/una-caricatura-de-una-persona-97f7d7af.jpg Mamá Ika es el álbum que el artista Urbano dedica a su difunta abuela Isabel Varet, quien ha sido fuente de inspiración en muchas de sus canciones. (FUENTE EXTERNA)

En este disco "El Cantante de los Raperos" demuestra que continúa siendo la mejor propuesta del género urbano, cuando en materia de calidad musical se trata.

"Arriesgado como siempre ha elegido continuar lo que ha sido su norte en su historial discográfico, con la fusión de diversos estilos musicales, dentro de los que destacan el Afrobeat,, Rap y la mezcla caribeña que le caracteriza", señala el comunicado.

El álbum cuenta con 17 temas inéditos; donde comparte créditos con los compositores, Xiomara Fortuna, Big Trueno, Edwin Jay, Marlene de los Santos y su hermano Frankie Varet. En la dirección y producción musical participan Edwin Jay, Big Trueno, Spkilla y Betoben la Sinfonía.

El intro del álbum de 58 segundos de duración se titula: A mi tu no me engaña, seguido de este tenemos: Te Saqué Lo Pié, Yo Si Me Alegro, La Faldita, “Come My Way, “No estoy solo”, “Me Cansé”, Deja de Llorar, El Machete, Má Linda que la tuya, Mamajuana, Supéralo, entre otros.

Mamá Ika estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este 4 de noviembre 2022.

Te puede interesar Vakeró participa en acto a favor de la comunidad sorda de República Dominicana