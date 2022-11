Muere Aaron Carter, hermano de uno de los integrantes de Backstreet Boys, a los 34 años

El cantante y rapero Aaron Carter fue encontrado muerto este sábado en su casa de California. Así lo confirmaron los representantes de la familia, quienes no proporcionaron más detalles sobre el fallecimiento del joven, que tenía 34 años.

“Es con profundo pesar que informamos que Aaron Carter fue encontrado sin vida esta mañana en su casa en Palmdale, California”, refirieron en un comunicado a E! News.

Carter, hermano menor de Nick Carter, de los Backstreet Boys, comenzó su carrera como cantante con tan solo nueve años alcanzó la fama en la década de 1990.

Actuaba como telonero de los conciertos de Britney Spears, así como de la banda de su hermano. También aparecía en la serie de realidad de la familia “House of Carters”, que se emitía por E! Entertainment Television.

Tal y como refiere OK Diario, el cantante lanzó su último álbum, 'Love', en 2018, un disco de música pop, aunque ese no siempre fue su estilo. De hecho, uno de sus primeros éxitos fue 'Aaron's Party (Come Get It)', un álbum de rap que ganó tres discos de platino en 2000.