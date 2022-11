Gipsy Kings: "La música es el doctor del mundo"

Aunque los Gipsy Kings llevan más de tres décadas de éxitos sobre los escenarios, ha sido el confinamiento por la pandemia lo que les ha confirmado el poder avasallador de su música para curar penas y transformar la tristeza. Una patente que la agrupación francesa gitana sigue ratificando con su gira "Nací Gitano Tour 2022".

"Te puedo decir que la música es el doctor del mundo; es como un médico. Nuestra música toca el corazón de todos: de los jóvenes, los viejos, los enfermos. La canción le hace bien a todos. A los tristes y los pobres", sostuvo durante una entrevista con EFE André Reyes, líder y vocalista de la agrupación.

Reyes, miembro fundador de la banda original Gipsy Kings y uno de los máximos exponentes de la rumba flamenca en el mundo, agregó que para él la música "es la vida", por lo que cada persona debe dejarla ser dueña de su "corazón y de su cabeza".

Gitanos sobreviviendo al confinamiento

Como ocurrió en su primera fecha de presentación en mayo de este año, las localidades se agotaron para el concierto de este martes en el escenario del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Otra muestra del afán del público por sumergirse en la fiesta gitana para cantar y bailar himnos como "Bamboleo", "Djobi, Djoba" y "Baila Baila", entre otros grandes éxitos, y desmarcarse de los rezagos de la pandemia.

"Desde mi punto de vista es mejor ahora que antes porque al pasar estos dos años de pandemia sin música ahora anhelan más escucharnos y cantar", manifestó el compositor.

El grupo, una parte del clan fundador que hace unos 4 años se separó por motivos personales, y que continuó su andadura bajo el nombre de "Gipsy Kings by André Reyes", sobrellevó como pudo el confinamiento pero "la pasaron mal".

Acostumbrados a llevar su fusión de flamenco, pop y rumba catalana a escenarios de todo el mundo, incluido Dubai, Indonesia, Estados Unidos, donde se han posicionado en las listas con sus vigorosos y tesoneros, tuvieron "dos años en casa muy difíciles".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/16/8ba23222666661c966ece2952bfdb887e1b81fc5w_1.jpg

"Nací gitano" reivindica sus raíces

Sin embargo, André, ganador de un Grammy Latino junto a la banda original a "Mejor Álbum Pop", tomó su guitarra y escribió canciones que dieron como resultado "Nací Gitano", su próximo álbum que será lanzado el 2 de diciembre, y que se presenta como un reclamo a sus raíces.

"Es una reivindicación porque somos gitanos. Es una reivindicación de los abuelos, de nuestro padre. Los gitanos estaremos siempre ligados a la fiesta. Llevamos siempre un fuego en la manera que cantamos nuestra juerga cuando cogemos la guitarra. Es así como componemos temas", dice.

Justamente ese poderío y romanticismo invade los compases de "La Negra", el primer adelanto del nuevo disco, que ya suena en plataformas como Spotify, y que anticipa es solo una de las sorpresas que se escuchará a fin de año.

"La Negra es una canción que compuse hace más de 10 años. La quería grabar otra vez porque quiero que el mundo entero la escuche cantada por Gipsy Kings by André Reyes. Tiene notas muy románticas con una rumbita buena y con un buen compás", explica.

Trascender e innovar

La banda, nacida originalmente en 1978 y que canta en español con dialectos franceses, ha sabido trascender al paso del tiempo con ese espíritu que evidencia "la alegría, el corazón y la paz de Dios". El mismo que comparten mediante su música con el mundo entero "tal y como lo sabe hacer la familia Reyes".

Para ello se sumergen en la innovación de nuevos sonidos a partir de influencias pero aferrados a la tradición familiar.

Lograron aportarle su esencia al 'cover' de "Hotel California" de la agrupación estadounidense Eagles y adaptaron con flamenco la versión en español para "Toy Story 3" de "You've Got a Friend in Me" ("Tienes un amigo en mí").

Más recientemente se fusionaron con el trap de C.Tangana en "Ingobernable" e incluso aportaron una dosis extra de festividad al romanticismo de las rancheras mexicanas de Carlos Rivera en "Regrésame mi corazón".

Con su capacidad de hacer propios los géneros musicales y con la autoridad que les brinda más de 60 millones de discos vendidos en el mundo, Reyes aconseja al público colombiano y al mundo entero que "tiene que conservar la paz, la música, la buena vida y el amor antes todo".

"Antes que nada estoy con la paz", concluyó.