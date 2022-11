Romeo Santos lleva la bachata a los Latin Grammy y desmonta leyenda del veto

Romeo Santos llevó la bachata la noche de este jueves a los Latin Grammy al interpretar su éxito "Bebo" del álbum "FV3".

El denominado 'Rey de la Bachata’ era uno de los artistas invitados más esperados. Para su segmento se acompañó de su banda y en el piso fueron colocadas decenas de botellas vacías de alcohol para darle más realismo a la canción.

Con esto se desmonta la leyenda urbana que se creó sobre el "Chico de las poesías" de que estaba vetado en los Latin Grammy, rumor que él mismo alimentó al dedicarle unos versos a la Academia en la canción "Si yo muero" de su álbum "Fórmula Vol. 2" (2014) donde dice: "Quizás moriré sin tener un Grammy me vale mier#$, aparentemente no me soportan en la Academia".

“He sentido que hay algo personal contra mí dentro de la Academia Latina de la Grabación, porque no es posible que no nominan a Romeo, ni Aventura, pero si a otros con el mismo sonido que nosotros creamos”, expresó el cantautor en 2018 sobre sus pocas nominaciones.

Durante un tiempo se llegó a cuestionar al afamado productor Emilio Estefan sobre el supuesto veto hacia el bachatero y este lo negó por completo al comunicador criollo Moisés Salcé.

Pero lo cierto es que todavía Romeo Santos no ha ganado un Grammy americano ni Latino. En tanto, ha merecido Latin Billboard, Premio Lo Nuestro y otros.

Santos estuvo nominado al Latin Grammy 2022, que se celebró en Las Vegas, Nevada, a Mejor video musical versión larga por el documental Romeo Santos: King of Bachata; y, como exlíder de Aventura, compitió por el Latin Grammy a la Mejor fusión/interpretación urbana.

El primero lo ganó Natalia Lafourcade por "Hasta la raíz: el documental" y el segundo lo obtuvo Bad Bunny gracias a "Titi me preguntó", por lo que "El conejo malo" estuvo nominado dos veces en una categoría.

Romeo no solo cantó este jueves en la gala. También lo hizo el miércoles con el tema "Invéntame" en el homenaje al cantautor mexicano Marco Antonio Solís como Persona del Año. "Honor a quien honor merece", escribió Romeo en su Instagram Story.

Si hubo algún disgusto o no de Romeo hacia la Academia Latina de la Grabación y viceversa al parecer (y por lo visto) va quedando atrás.

Más de la actuación de Romeo

Santos le puso el sentimiento que merece la canción para los despechados con una botella en la mano hasta caer en el escenario simulando estar borracho. La cadena Univision, que transmitió la gala, colocó en esta presentación la advertencia de que el consumo de alcohol perjudica la salud y que si la persona toma no debe conducir.

Tal y como reseña Billboard: "El himno de la bachata es una pista dolorosa y emocionalmente desgarradora. Santos estaba jugando con la canción, bebiendo sus penas en el escenario. “Sé que estoy un poco borracho pero un borracho siempre dice la verdad”, dijo en medio de su actuación. Por supuesto, fingir estar borracho era parte de su actuación, pero el bachatero demostró ser un gran actor y se mantuvo fiel al papel hasta el final cuando se cayó en el escenario.

La pista es parte del arte del nuevo álbum del “Rey de la Bachata”, Fórmula, Vol. 3, que se lanzó en septiembre y alberga 21 canciones. El nuevo conjunto hace alarde de los toques siempre experimentales de Santos en el hip-hop, el trap, el tango, el merengue y el regional mexicano sin perder su esencia de bachata.

Romeo Santos cantando BEBO en #LatinGRAMMY ?? el rey ha vuelto pic.twitter.com/LABKimGUyI — Pilypink (@pilypink) November 18, 2022