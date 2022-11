La contundente respuesta de Rosalía tras ser censurada en los Latin Grammy

Rosalía protagonizó una actuación en la gala de los Latin Grammy que no todos pudieron apreciar, pues, en la televisión de Estados Unidos que transmitía el evento se silenció con pitidos en directo varias palabras de contenido sexual en dos de sus canciones más populares: en Hentai y en Despechá.

Esta acción generó malestar tanto en la artista como en su equipo de trabajo y sus fanáticos, que no dudaron en mostrar su indignación. La española no se quedó en silencio y reaccionó de forma contundente.

"A ver, Madonna ha hecho canciones de contenido sexual antes que yo, Björk ha hecho canciones de contenido sexual antes que yo, Lil' Kim lo ha hecho antes que yo... Y por eso pensaba que no tenía por qué ser polémico", dijo Rosalía tras la actuación en la zona de prensa.

Agregó: "Pero mira, si una canción con una letra así todavía crea conversación, si que una mujer hable de eso se convierte en algo que la gente comenta, para mí eso demuestra que se tienen que seguir haciendo más canciones así". Su respuesta generó ovación de los medios acreditados.

El pasado martes, miles de fans y decenas de medios especializados vieron con indignación cómo los Grammy generales pasaban por alto el éxito de Motomami. El tercer álbum de Rosalía ha resultado de ser un éxito de ventas, además de ser uno de los discos más alabados por la crítica estadounidense. Pero este jueves la catalana obtuvo su revancha, cuando La Academia Latina de la Grabación la premió con cuatro Latin Grammys. Entre ellos, uno por Álbum del año.

"Es que no lo puedo creer. Muchas gracias, muchas muchas gracias. Motomami es el disco por el que más he tenido que pelear, el que más me ha costado hacer. Aun así, tiré pa' adelante y me ha dado muchas alegrías. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque esta cambie. Gracias a Latinoamérica por ser mi inspiración y a mí país, por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios y al amor de mi vida, Rauw Alejandro", dijo minutos antes de conceder una rueda de prensa, en la que se desbordó de emoción.

Por otro lado, Rosalía también quiso hablar sobre uno de sus tópicos favoritos, el feminismo, y aseguró que el hecho de que una mujer haya ganado un premio tan importante abre puertas a otras mujeres. "Me hace ilusión pensar en esto, porque mientras grababa Motomami pensaba en todas las mujeres que han hecho discazos. Como Kate Bush y Patti Smith, que son referentes a las que admiro. Y que hoy se haya premiado a un proyecto capitaneado por una mujer... ¡Es grande! Me hace sentir orgullosa de que hoy hayamos ganado las motomamis", afirmó con gran sinceridad. Una cualidad que pretende seguir cultivando.

La Academia Latina de la Grabación celebró la noche de este jueves la gala del Latin Grammy 2022, su premiación anual dedicada a la música latina, en una velada que reunió a personalidades como Romeo Santos, Rosalía, Anitta, Karol G y muchas más.

A continuación, te mostramos los ganadores de cada categoría de los Latin Grammy 2022.

Álbum del año: Motomami - Rosalía

Grabación del Año: Tocarte - Jorge Drexler & C. Tangana

Mejor Nuevo Artista: Angela Álvarez y Silvana Estrada

Mejor Álbum Vocal Pop: Dharma - Sebastian Yatra

Mejor Álbum de Salsa: Pa’lla Voy - Marc Anthony

Mejor Álbum de Música Urbana: Un verano sin ti - Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: EP #1 Forajido - Christian Nodal

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Aguilera - Christina Aguilera

Canción del Año: Tocarte - Jorge Drexler y C. Tangana

Mejor Canción Urbana: Titi me preguntó - Bad Bunny

Mejor Fusión/Interpretación Urbana: Titi me preguntó - Bad Bunny

Mejor Interpretación Reggaetón: Lo siento BB - Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Mejor Canción Pop: Tacones rojos - Sebastian Yatra y La guerrilla de la concordia - Jorge Drexler

Mejor Canción Regional Mexicana: Como lo hice yo - Matisse, Carin León/ Edgar Barrera

Mejor Álbum de Pop/Rock: Los años salvajes - Fito Paez