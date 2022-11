Miley Cyrus, la veteranía empoderada de un icono generacional

“Mi misión siempre ha sido ser yo misma sin pedir perdón”. Son palabras de Miley Cyrus en entrevista con Vogue. Una misión que no siempre pudo cumplir, puesto que “hubo una época en la que me sentí muy insegura, pero mientras tanto reflejaba una imagen de lo que mucha gente creía que era una persona segura de sí misma”.

A raíz de esto, la cantante confesó: “terminé sintiéndome como un fraude”. Sin embargo, hoy, mientras cumple 30 años, Cyrus parece haber conseguido su propósito. Pero, para entenderlo, hay que remontarse a su pasado.

Sonrisa de un destino esperanzador

Destiny Hope Cyrus, más conocida como Miley Ray Cyrus, nació el 23 de noviembre de 1992 en una granja de Franklin, Tennessee. Hija de Leticia “Tish” Cyrus (antes Finley), y del cantante de country Billy Ray Cyrus. Tiene dos hermanos por parte de madre, Trace y Brandi; y otro por parte de padre, Christopher Cod. Además, el matrimonio entre Tish y Billy, quienes se casaron en secreto al mes de nacer Miley, tuvo otros dos hijos, Braison y Noah.

De todos ellos, no solo Miley se dedica al mundo del espectáculo: Trace (guitarrista y vocalista de Metro Station), Brandi (guitarrista) y Noah (cantante) también se dedican al mundo de la música. Y, de hecho, Noah es también actriz.

Además, Miley es nieta del político del Partido Demócrata Ronald Ray Cyrus, por quien dicen que la joven se puso “Ray” de segundo nombre (aunque recientemente se lo quitó en redes sociales); y su madrina es la exitosa cantante Dolly Parton.

Pero el nombre que le ha hecho famosa, Miley, se debe al apodo que sus padres le pusieron por “Smiley”, ya que sonreía mucho. El que le pusieron de cuna, fue fruto de las expectativas que tenían para ella, a la que creían destinada a hacer grandes cosas… Y esas expectativas, son parte de su historia.

Así, Miley, que nació con una afección cardíaca, creció a varios kilómetros de Tennessee, donde estudiaba, y recibió una educación cristiana bautizada en una iglesia bautista sureña. De hecho, acudía con frecuencia a la iglesia de pequeña. Por supuesto, ya desde niña demostró sus aptitudes para las artes escénicas que luego ha desarrollado. Toca el piano y la guitarra, compone y escribe sus propias canciones, canta y actúa.

Y empezó a hacerlo muy temprano, puesto que, a los 8 años, en 2001, su familia se trasladó a Toronto, Canadá, para que Billy Ray trabajase en la serie “Doc”, donde ella hizo su primer papel episódico. Además de eso, en 2003 apareció en la película de Tim Burton “Big Fish”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/19/miley-cyrus-con-un-texto-en-blanco-297f0f68.jpg

De Hannah Montana a Miley Cyrus

Pero el papel que hizo saltar a la fama internacional como estrella juvenil a Miley Cyrus es el de protagonista en la archiconocida serie “Hannah Montana”, donde daba vida a Miley Stewart, una chica adolescente como otra cualquiera que llevaba una doble vida como cantante famosa (Hannah Montana).

La serie fue un éxito rotundo para Disney Channel, y Cyrus se convirtió en un ídolo de masas entre los jóvenes, dando conciertos en los que interpretaba tanto sus propios temas como los de su personaje; vendiendo todo tipo de “merchandising”, sacando películas, un libro autobiográfico y cosechando infinidad de fans.

La última temporada de “Hannah Montana” terminó su emisión en 2011 y, finalmente, Miley abandonó Disney. Al hacerlo, rompió del todo con su imagen de “chica Disney” e inocente, que ya venía salpicada por varias polémicas, adquiriendo un estilo rebelde y desenfadado.

De hecho, muchos años después, Miley, que en su momento se había disculpado por publicar una foto de un semidesnudo, posteó en las “stories” de Instagram la publicación de prensa y escribió: “no lo siento”. Un ejemplo más de esa misión, entonces fallida, por la que la artista se sintió un fraude.

Así, años después, Cyrus habló sobre su motivación para abandonar la serie y el personaje que le dieron la fama: “tenía la constante sensación de ‘no puedo ponerme la maldita peluca otra vez’. Empezó a resultarme extraño, era como si hubiese crecido y madurado”.

“En un viaje a Disneyland, vi a Peter Pan fumándose un cigarrillo en la zona de los `backstage´ y pensé: ‘Esa soy yo, ahí están los sueños que estoy destruyendo’. Yo no era una mascota de Disney, era una persona”.

Así, a la imagen de la tierna muchacha de peluca rubia le sustituyó la rompedora Miley desnuda sobre una bola de demolición, batiendo récords nuevamente con su “Wrecking Ball” en 2013. Y, una vez más, continuó siendo un icono juvenil, pero de rebeldía y liberación de esa misma generación que había crecido con ella.

En la actualidad, Cyrus cuenta con seis álbumes de estudio a sus espaldas: “Breakout” (2008), “Can’t Be Tamed” (2010), “Bangerz” (2013), “Miley Cyrus & Her Dead Petz” (2015), “Younger Now” (2017) y “Plastics Hearts” (2020).En cuanto a su filmografía, ha trabajado en películas como “The last Song” (2010), “Sex & The City” (2010), “LOL” (2012), “So Undercover” (2012); y en series como “Crisis in Six Scenes” (2016) o “Black Mirror” (2019).

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/19/liam-hemsworth-miley-cyrus-posa-para-una-fotografia-772852c1.jpg

Superpoder de la autenticidad

Desde que se convirtió en todo un referente para los jóvenes, Cyrus siempre ha estado entre el ojo del huracán y la cresta de la ola, con su vida privada y personal convertida en parte del foco mediático. En cuanto a sus relaciones amorosas, Miley confesó haber salido con Nick Jonas durante un par de años: “nos peleábamos demasiado y ya no era divertido”, dijo a la revista Seventeen.

En 2009 mantuvo otro romance con el modelo Justin Gaston, antes de empezar a salir con su pareja más conocida, el actor Liam Hemsworth, a quien conoció en el rodaje de “The Last Song”. En 2012, se comprometieron, pero rompieron dicho compromiso y posteriormente su relación en 2013.

Después, Miley estuvo con Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold Schwarzenegger, de 2014 a 2015. Ese mismo año, Miley confesó su bisexualidad, salió del armario como persona de género fluido, e incluso mantuvo una relación con la modelo Stella Maxwell. En 2016 Cyrus y Hemsworth se reconciliaron, casándose en 2018 tras casi una década de idas y venidas en su relación. El matrimonio terminó en 2020 y desde entonces se la ha relacionado con el cantante Cody Simpson primero y, ya en 2022, con el batería del grupo Liily, Maxx Morando.

Este 2022, durante un concierto, la artista subió a una pareja de fans al escenario que iban a pedirse matrimonio y les deseó: “que vaya mejor el vuestro que el mío, porque fue un completo desastre”.

También este mismo año los padres de Miley se divorciaron. Ya hubo atisbos de ello en 2010 y 2014, pero siempre se reconciliaban. Ahora, Billy ha anunciado sus planes de boda con su actual pareja, la cantante australiana Firerose, a quien habría conocido en el set de “Hannah Montana” y que tiene una edad similar a la de Miley.

Al parecer, esa sería una de las razones por las cuales la cantante ha cortado supuestamente los lazos con su padre. Según habría desvelado a RadarOnline una fuente cercana “Miley y su padre tuvieron una pelea este verano y no han vuelto a cruzar palabra desde entonces”.

Así las cosas, “ella siempre ha sentido que él se estaba aprovechando de su fama, algo que se remonta a cuando encarnó a Hannah Montana en la ficción, y cree que es su madre Tish quien la ha cuidado. Es una grieta que tal vez no sane nunca”.

Mientras tanto, Miley Cyrus, que se ha comprado una nueva y lujosa casa en Malibú, sigue brillando: “Creo que mi superpoder es el de intentar vivir con honestidad y valentía”, dijo la cantante a la revista Vogue. Y ahora, en su 30 cumpleaños, parece que ese intento se ha vuelto toda una realidad. Misión cumplida, Miley.

(Texto: Nora Cifuentes)