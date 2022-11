Liuba María Hevia: “Pablo, tú eres nación, cultura, poesía, belleza, música y faro”

La poeta y cantautora Liuba María Hevia destacó la calidad humana y artística de su compatriota, el fenecido cantautor cubano Pablo Milanés, quien murió la madrugada del lunes en un hospital de Madrid a causa de complicaciones con su salud.

El astro de la canción iberoamericana murió a los 79 años y con su partida ha dejado un gran legado y a millones de personas que abrazaron sus canciones desde el movimiento la Nueva Trova cubana, del cual fue uno de sus gestores.

A solicitud de Diario Libre, la intérprete de “Tantas vidas” o “El abuelo” recordó que una etapa de su niñez la compartió junto a Milanés.

“A Pablo me unió desde la niñez el rito ancestral del amor y los versos. Con Pablo se va un trozo de mi infancia, esa etapa de la vida en que jugamos a intercambiar destinos y acaban habitándonos idénticos destinos. Pero era también el cantante que mi melómana madre más disfrutaba. Hoy estaría ella desgajada como cuando una flor se marchita. Canté a Pablo y a Silvio desde mi infancia, jugué, crecí y me enamoré por primera vez con sus canciones, aprendí a tocar la guitarra con sus grandes temas, por Pablo busqué y me adentré en Vallejo, Martí, Benedetti, Guillén. Fue una puerta a la luz de la belleza y al conocimiento”, reflexionó Liuba María Hevia.

Recordó que su descomunal musicalidad le permitió hacer dúos con otros grandes como Silvio, Elena, Miguelito Cuní.

“Y ya no hablo de los que hizo con Serrat, Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel, por solo citar a algunos. Supo adentrarse en el son, la rumba, el filin, la canción de autor, infinitas puertas que iluminó con su inusitado talento. Por él amé y descubrí a Compay, El Albino, Cotán y otros artistas enormes e injustamente olvidados y que gracias a Pablo, que fue quien primero los grabó en el disco Años, se dieron a conocer y esto fue mucho antes de la existencia de Buena Social Club. Los acogió y les ofreció un espacio con el único propósito de reivindicar el talento. Pablo fue refugio, su enorme y fuerte naturaleza humana le permitió sostener el peso de los sueños de muchos corazones, incluido el mío”, comentó la artista que también forma parte de la Nueva Trova.

Un privilegio

La cantante y compositora definió su amistad con Pablo Milanés como un privilegio y ponderó el apoyo que le brindó a su carrera.

“Fui una privilegiada. Grabé mi primer disco “Coloreando la esperanza” en 1993, el año en el que crea la Fundación Pablo Milanés. Gracias a ese loable e ilusionante empeño que frustró la incomprensión y la mediocridad hasta que consiguieron desaparecerla, grabamos nuestro primer disco varios artistas, Polito Ibáñez, la Camerata Romeu…Allí vi por primera vez al Pablo sencillo, hombre querido por todo el equipo de la Fundación. Recuerdo que escuchó mi disco de principio a fin y me felicitó. Yo no salía de mi asombro. Era demasiado para mí, mucho más de lo que pude imaginar en mis mejores sueños”, contó.

Agregó: “Soy muy prudente y respetuosa con la vida privada de mis colegas, mucho más si se trata de mis maestros, pero nació entre nosotros un hermoso afecto y nos vimos, compartimos jornadas de alegría y música en su casa gracias a un hermano común, el excelente músico Miguelito Núñez, casi un hijo para Pablo, que procuraba estos encuentros, realmente maravillosos. Años después, tuve la dicha de tener a Pablo en mi disco “Travesía mágica”, y de conocer por él del profundo impacto que tuvo este trabajo en sus dos hijos más pequeños. Pablo y Nancy me contaban que les pedían escuchar el tema del “Cangrejo Alejo”, que grabamos juntos, y le decían, la canción de la muchacha linda. Esto resultó muy divertido y entrañable para mí.

Al referirse a su vida personal, dijo que para ella fue hermoso sentirlo feliz con Nancy, la mujer que le ofreció un profundo amor hasta hoy. “Pienso en el dolor que deben tener instalado en el alma ella, y todos sus hijos y no puedo evitar sentir mucha congoja. Otro privilegio fue compartir dos temas en mi disco “Vidas paralelas”, uno suyo que me remontaba a mi juventud y todavía me sobrecoge y estremece hasta los huesos “Ya se va aquella edad y otro de mi autoría, “Si me falta tu sonrisa”.

Un paradigma

Liuba está triste y no es para menos. El vínculo que cultivó es un fiel testimonio de la cercanía que tenía con el laureado cantautor Pablo Milanés.

Al cerrar sus comentarios dijo: “A mí me gustaría para cerrar esta reseña, que al final no es más que lo que brota hoy de mi tristeza y lo que siempre me habitará cuando piense en él, referirme a lo que publiqué sobre él en mis redes. Y lo dejo en presente porque Pablo hace mucho que se ganó la inmortalidad: Tú eres nación, cultura, poesía, belleza, música, faro y sobre todo Pablo, eres coherencia con tu pensamiento y con tu manera de entender la vida. Tú eres paradigma de mucho de lo que me sostiene como artista y como persona. Te quiero y te queremos íntegro tal cual eres, cubano en su mejor versión, imprescindible. Eternamente Pablo”, concluyó Liuba María Hevia.

Liuba y Pablo