Florence+The Machine y Foals entre los confirmados para el verano en Lisboa

Florence + The Machine, The Black Keys, Foals e Idles son algunas de las bandas que llegarán a Lisboa en el verano de 2023 de la mano de los festivales MEO Kalorama y Nos Alive, que esta semana han confirmado los primeros nombres de sus carteles.

Florence + The Machine, Arcade Fire, Foals, los franceses The Blaze, Metronomy y los australianos Amyl & The Sniffers son las primeras agrupaciones internacionales que han asegurado su presencia en la segunda edición del MEO Kalorama, que tendrá lugar del 31 de agosto al 2 de septiembre en el parque lisboeta de Bela Vista.

Del panorama luso, han confirmado su presencia Capitão Fausto, Dino D’Santiago y Rita Via.

Este festival celebró su primera edición el pasado septiembre en el mismo lugar, donde acogió las presentaciones de figuras como Artic Monkeys, The Chemical Brothers y Nick Cave & The Bad Seeds, y recibió cerca de 112.000 visitantes, según cifras de los organizadores.

Por otra parte, la banda de rock The Black Keys, los británico-irlandeses Idles y la estadounidense Angel Olsen son los primeros confirmados para la 15ª edición del NOS Alive, que tendrá lugar del 6 al 8 de julio en el Paseo Marítimo de Algés (a 10 kilómetros de Lisboa), según informaron los coordinadores.

La anterior edición de este festival, una referencia entre los eventos musicales europeos, tuvo lugar este pasado septiembre, cuando recibió 165 actuaciones, entre ellas las de Metallica e Imagen Dragons, y registró 210.000 visitantes.

Ambos festivales ya han habilitado la venta de entradas.