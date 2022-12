Aczino, el freestyler mexicano que busca ganar su tercera final internacional de Red Bull Batalla 2022

Si se alza con el primer lugar en la final internacional de este sábado de la Red Bull Batalla, Aczino se convertiría en el único en ganar tres veces la exigente competencia que reúne a los mejores freestylers de habla hispana. Y según los expertos, tiene muchas posibilidades de lograrlo.

Mauricio Hernández González, conocido comúnmente como Mau, Mau El Aczino o simplemente Aczino, es un rapero y freestyler mexicano que cuenta con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Es considerado el mejor freestyler de la historia.

Contrario a lo que se pudiera pensar, tener el reto de ser tricampeón, ser uno de los favoritos y el principal objetivo de sus contrincantes no le supone mayor presión.

“Yo no vengo buscando a nadie, digamos que yo puse mi mesita y les digo: aquí los atendemos, ¿sabes?, saquen una ficha y les va a aparecer su turno, esa es mi mentalidad, aquí estoy. Toda la gente ha estado diciendo, “voy por él”, en las batallas que ganaron, dijeron, “voy a ganarle a Aczino en su casa”, ahorita, todos me han dicho que quieren enfrentarse conmigo”, dijo de forma contundente el rapero al ser cuestionado sobre si siente presionado al ser el contrincante que todos quieren vencer.

“Estoy listo, preparado no quiero declarar eso si no se puede malinterpretar van a decir ‘No, se las escribió todas’, entonces me siento capacitado para esta misión y fuera de presiones o nervios me siento muy feliz, ya quiero salir a sentir todos esos gritos y toda esa gente llena de pasión”, agregó el bicampeón de la Internacional.

Nivel de freestylers caribeños y centroamericanos

Sobre el freestyle que se hace actualmente dijo que, "ha evolucionado increíblemente, sobre todo dejando a un lado la industria del freestyle y el fenómeno que se ha vuelto, nunca en mi vida me habría imaginado el nivel que se está haciendo actualmente. De hecho, a mí me cuesta llegar al nivel que se está haciendo hoy en día', dijo el veterano Acezino.

Sobre lo que se hace en el Caribe y Centroamérica señaló: "Yo creo que el freestyle del Caribe tiene mucho sabor, y es algo que se distingue del que se hace en México, que somos un poco más cuadrado, somos más parecidos al estilo europeo y el Flow caribeño tiene este Flow super latino", dijo.

Y agregó: "Es cuestión de tiempo para que gente como Éxodo y otros representantes dominicanos con un estilo bien definido se destaca. Es necesario ver una final entre República Dominicana y Puerto Rico, por ejemplo, una final caribeña. Me gustaría volver a ver caribeños y centroamericanos".