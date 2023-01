Fallece a los 43 años la rapera Gangsta Boo, ex miembro de Three 6 Mafia

La rapera estadounidense Gangsta Boo falleció el domingo a los 43 años por razones desconocidas, informó este lunes su representante a la revista Variety.

El cuerpo de la cantante originaria de Memphis (Tennessee) fue encontrado sin vida en torno a las 16.00 hora local del domingo, detalló la televisión local Fox13 Memphis.

Se desconoce la causa de la muerte de la rapera, cuyo nombre real era Lola Mitchell, y que formó parte del grupo Three 6 Mafia entre 1995 y 2001.

Lanzó un total de seis discos con el grupo (ganador del Óscar a la mejor canción por "It's hard out here for a pimp" de la película "Hustle & Flow" en 2006) creado por DJ Paul, que este lunes se despidió de la cantante a través de las redes sociales.

Gangsta Boo continuó con su carrera en solitario y también formó parte entre 2013 y 2014 del grupo derivado de Three 6 Mafia, Da Mafia 6ix.

Considerada como una de las mujeres pioneras de la música rap sureña, en sus últimos años Gangsta Boo colaboró con artistas como Eminem, Latto, GloRilla y Run the Jewels.