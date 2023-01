Muere a los 20 años la influencer española Elena Huelva

Tras una larga lucha contra el cáncer, falleció a los 20 años la joven influencer española Elena Huelva, según comunicaron sus familiares en su cuenta de Instagram.

"Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo", informaron este miércoles a sus miles de seguidores.

Según People en español, la influencer a la que le diagnosticaron sarcoma de Ewing en 2016, llevaba días diciendo que no se estaba sintiendo bien de salud.

"Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada", dijo en su último post, escrito hace solo unas horas.

Desde Instagram y TikTok, Huelva se dedicó a compartir cada paso de su enfermedad, sus avances, retrocesos, visitas al médico, sesiones de quimioterapia. Con su lema mis ganas ganan, influyó en la vida de muchos que también atravesaban por enfermedades parecidas o inspiraba a otros a valorar cada segundo de vida.

Huelva es autora del libro Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente, publicado en enero del pasado año, donde documenta todo lo que estuvo viviendo desde que le fue diagnosticada la enfermedad.

A solo un día de acabarse el 2022, la joven agradeció por haber tenido un año pleno, a pesar de las dificultades. "Ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona. Me quedo con un 2022 bonito, lleno de experiencias, momentos, amor y personas maravillosas", aseguró.