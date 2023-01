Bad Bunny no es el único; celebridades que han reaccionado de forma violenta ante acercamientos de fanáticos

Bad Bunny se ha convertido en el centro de las críticas tras quitarle el celular a una fanática en Casa de Campo, República Dominicana, para luego lanzarlo a las aguas de la marina del exclusivo lugar. Sin embargo, él no es el único. Hay otros casos, incluso, más violentos.

Uno de ellos es el de su colega y compatriota Jay Wheeler; él mismo subió el audiovisual a su cuenta de TikTok, en apoyo al Conejo Bad Bunny. En el clip se le ve quitar los celulares a dos mujeres que se presume son de su equipo de trabajo.

Al parecer, este video fue realizado junto a su equipo con la única intención de solidarizarse con su amigo, con quien grabó el tema «Juntos», cuyo video se lanzó en YouTube en octubre del 2022 y está cercano a los cuatro millones de reproducciones.

No es la única vez de Bad Bunny

A las pocas horas de hacerse viral el incidente, el "Conejo malo" expresó en sus redes la razón por la que lo hizo, señalando de falta de respeto la acción de su seguidora.

Por si fuera poco, en las últimas horas ha salido a luz un nuevo video en el que el cantante vuelve a lanzar un celular, esta vez en un antro de República Dominicana.

En clip compartido en TikTok por el usuario "Beno Posting", aparece Benito intentando abrirse paso entre los asistentes de un club, cuando uno de ellos saca su celular para grabarlo.

De repente, Bad Bunny le quita el celular y lo pasa a alguien más. La reacción de internautas en su mayoría ha sido contra el artista, quienes aseguran que "ya se le subió la fama".

El clip ya cuenta con más de 900 mil visualizaciones y cientos de comentarios.

La desproporcionada y furiosa reacción de Tom Hanks

Como caballero de armadura que defiende a su amada, el actor Tom Hanks reaccionó de forma violenta contra un fanático que, por buscar un contacto con él, se acercó demasiado a su esposa Rita Wilson.

Como se observa por un video compartido en las redes del medio especializado TMZ, el actor es conocido, entre tantas otras cosas, por ser una persona amable y cercana con sus fanáticos, así como un hombre devoto de familia, por lo que un último episodio viral donde aleja furiosamente a una multitud tras tropezar con su esposa, ha dejado sorprendido a todo el mundo.

Las imágenes muestran a Hanks saliendo de un restaurante en Midtown, Nueva York, junto a su esposa Rita Wilson, con quien está casado desde 1988. De repente, un gran grupo de personas comienza a abalanzarse sobre ellos, muchos con celulares en la mano, tratando de acercarse al actor mientras graban el momento.

Como caballero de armadura que defiende a su amada, el actor Tom Hanks reaccionó de forma violenta contra un fanático que, por buscar un contacto con él, se acercó demasiado a su esposa Rita Wilson.

Como se observa por un video compartido en las redes del medio especializado TMZ, el actor es conocido, entre tantas otras cosas, por ser una persona amable y cercana con sus fanáticos, así como un hombre devoto de familia, por lo que un último episodio viral donde aleja furiosamente a una multitud tras tropezar con su esposa, ha dejado sorprendido a todo el mundo.

Las imágenes muestran a Hanks saliendo de un restaurante en Midtown, Nueva York, junto a su esposa Rita Wilson, con quien está casado desde 1988. De repente, un gran grupo de personas comienza a abalanzarse sobre ellos, muchos con celulares en la mano, tratando de acercarse al actor mientras graban el momento.

Cristiano Ronaldo se enfureció con un seguidor y rompió su celular.

Tras la derrota del Manchester United ante el Everton, Cristiano Ronaldo salió muy molesto del campo de fútbol. Entonces, cuando se le atravesó el brazo de un fan con su celular CR7 lo lanzó al piso con bastante furia. Al ídolo deportivo no le quedó más que disculparse. "Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito", indicó posteriomente.

Christian Nodal

Al cantar de regional mexicano le ocurrió algo parecido a Anual en uno de sus últimos conciertos como parte del tour Forajido.

El incidente ocurrió en Bolivia cuando el artista interrumpió su show porque unos asistentes comenzaron a tirarle hielos desde su lugar. Entonces pidió que seguridad sacara a los agresores:

“Sácalos a la chingada y págale su boleto. A mí no me van a estar aventando hielo, yo los estoy respetando y ustedes no me están respetando”, comentó el músico.

Belinda

La actriz y cantante igualmente puso pausa a su presentación en el escenario para dirigirse a los asistentes.

Esto sucedió en septiembre de 2016 cuando la cantante se presentó en Xalapa y vio que una chica del público no se paraba a cantar o bailar sus canciones:

"Yo creo que, en esta canción, hasta esa niña fresa que ha estado sentada toda la noche, sin reaccionar, aburrida, con una cara así, hasta ella se va a parar. Si no te gusta el show, te puedes ir".

Anuel AA

En un concierto de Madrid, en pleno verano de 2022, al artista urbano le lanzaron una botella de plástico cuando interpretaba su sencillo ‘Adicto’.

Anuel no supo quién fue realmente el agresor, pero al ver al público de inmediato despotricó contra una fanática de cabello azul:

"A la que me está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul que quiere llamar la atención. No sea tan tonta gata infeliz. Me cago en tu vida mil veces", se oye en el video que se hizo viral.

Y no ha sido la única ocasión, el viernes 24 de junio del 2022, en Zúrick, Suiza un fanático burló la seguridad y subió al escenario para abrazar al cantante e incluso lo tumbó al piso.

Varios elementos de seguridad intervinieron debido a que el hombre no soltaba a Anuel AA; durante varios segundos forcejearon con él hasta que lograron someterlo y bajarlo del escenario.

Adam Levine con Maroon 5

El 23 de octubre del 2021, Maroon 5 brilló en el escenario del Hollywood Bowl en Los Ángeles para recoger fondos para la investigación del cáncer de mama.

El momento fue interrumpido cuando una joven burló a la seguridad y abrazó a Adam Levine, quien molestó gritó "Fuck" ("joder") e hizo un gesto explícito que los usuarios interpretaron de asco.

La furia de Cardi B estalló en pleno concierto.

Varios videos de un concierto en el Wireless Festival, en Londres, muestran a Cardi B golpeando con un micrófono a la multitud que buscaba estar más cerca de ella. Incluso se escuchan los golpes que propinó, aunque ella afirmó que "no fue ninguna pelea.

Este no es el único caso que involucra a la rapera, quien en otro episodio generó polémica cuando se negó a tomarse una foto con una mujer en un centro comercial en Las Vegas, lo cual terminó convirtiéndose en un altercado público. La cantante de origen dominicano se justificó diciendo que no se sentía a gusto con su apariencia en ese momento y que no tenía la obligación de tomarse fotos con los fans.

Neymar Jr. respondió a insultos de un aficionado con un puñetazo en el rostro.

El astro portugués reaccionó abruptamente ante un fanático, tras perder la final de la Copa de Francia. Neymar subía las escaleras junto a las gradas para recibir la medalla de subcampeón junto a sus compañeros del equipo Paris Saint-Germain, cuando escuchó que un hombre, quien venía insultando a los jugadores de su selección, le decía: "Neymar, aprende a jugar con la pelota", como consta en el video grabado por el propio aficionado. Fue entonces cuando el futbolista se detuvo, lo observó y logró pegarle con el puño, recibiendo infinidad de críticas en las redes sociales.

Alejandra Guzmán

Una fanática se propasó con Alejandra Guzmán en pleno concierto, ella reaccionó.

Un video aficionado registró el momento en que una mujer logró subirse a la tarima donde se presentaba la Reina de Corazones y le tocó el seno, en un aparente intento por besarla. La roquera mexicana se apartó de la mujer y, tras ver cómo fue sacada por agentes de seguridad, le lanzó su pandereta, generando gran controversia y opiniones a favor y en contra.

Robert de Niro

El actor rechazó a una fan en Argentina que le pidió una foto.

En mayo de 2022, Robert de Niro se encontraba en Buenos Aires, Argentina, grabando una serie, junto a Guillermo Francella y Luis Brandoni, cuando tuvo un incómodo momento con una fan en el restaurante del hotel donde se hospedaba, el cual le dio la vuelta al ciberespacio.

La joven en cuestión prendió la cámara de su móvil cuando vio que el actor se dirigía hacia la salida del restaurante. "Robert, por favor, ¿me puedo tomar una foto contigo?", preguntó, mientras la estrella de Hollywood se negó enfáticamente. "No, no, no", se le escuchó decir a De Niro, mientras su mujer apoyó su decisión, y externó: "No, eres muy grosera. Estamos aquí en familia".

La fan se miró frustrada ante la negativa y dijo a la cámara, "Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista, malísimo".

Maluma demostró su incomodidad cuando un fan lo apretó.

Aunque iba con su equipo de seguridad, Maluma se molestó cuando un fan lo tomó muy fuerte del brazo. Un video muestra que el artista le soltó un manotazo a la persona con tal de que lo soltara, por lo que el fan terminó disculpándose con el artista.

No todos reaccionan de forma negativa

Fher de Maná

Fher, vocalista de la agrupación mexicana, cayó al suelo cuando una de sus fanáticas se abalanzó a él con mucha fuerza en pleno concierto.

Esto ocurrió en The Kia Forum, en California, después de que la chica fuera seleccionada por miembros del staff para que subiera al escenario.

Sin embargo, su emoción fue tanta que brincó para que el músico la cargara y éste cayó al piso junto con ella.

En lugar de enojarse, Fher se rio de lo sucedido y hasta le sugirió practicar fútbol americano.

Danna Paola

El usuario de TikTok @chriszarojo compartió el 19 de agosto del 2021 un clip donde se puede ver cómo sube al escenario del Teatro Diana en donde la mexicana estaba cantando y la abraza.

Inmediatamente la seguridad intervino, pero ella sorprendió a todos cuando los detuvo y le regresó muy cariñosa el abrazo al fan.

Éste, por supuesto, encantado la continuó abrazando con una sonrisa en el rostro mientras los guardaespaldas los separaban.