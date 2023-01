Bad Bunny elimina publicación donde justificaba quitarle celular a fan en Casa de Campo

El cantante puertorriqueño de música urbana, Bad Bunny, comenzó el 2023 con el pie izquierdo. Luego de que se hiciera el video donde evita que una joven se hiciera una selfie con él, a la que le quitó el celular en el exclusivo complejo Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana.

Él justificó la acción con un mensaje que más que bajar las tensiones las aumentó. En él aseguraba que "los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo". Un polémico mensaje que hace unas horas borró de su cuenta de Twitter.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/05/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-b5a62d7a.jpg

Los comentarios han ocupado las redes sociales, desde los que le recuerdan que los fanáticos son los que lo han hecho ser el artista número uno por tercer año consecutivo, hasta los que entienden que no se puede atosigar a un artista o personalidad.

"Normalicemos el hecho de que los artistas son seres humanos y merecen ser tratados con respeto siempre. Abajo del escenario no son un show, no puedes grabarlos sin su consentimiento. Acércate, saluda y pide permiso", dijo @untalfredo en respuesta a la publicación del famoso.

"Si loco pero no debiste tirarle el cel, aunque la razón la tengas tú porque ella no debió meterte su celular, pero tampoco te da el derecho de tirárselo viejo klk, así no papá", escribió @ipriscilaperalt. "Qué viva Daddy Yankee... Te falta mucho para ser Líder", le comentó @elnitro56.

"¿Eres el artista #1 del mundo y esperas que la gente no quiera una foto contigo? Pon los pies en la tierra y deja de comportarte como un huelebicho. Si no quieres que se te acerquen con teléfonos dale al instrucción a tu equipo de seguridad, que para eso están. Buen payaso", tuiteó @GabeteMarie.

Posibles acciones legales

Fue durante el programa “Siéntese quien pueda”, de la cadena Unimás, animado porJulián Gil, mostraron una entrevista realizada a un alegado testigo del incidente que indicó, entre otros detalles, que la familia de la joven implicada está en proceso de reunirse con sus abogados y que la fanática está deprimida por toda la situación.

“Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso”, contestó Aquiles ante preguntas del periodista Alex Rodríguez sobre si estaba en planes de reunirse con abogados. Además de eso, el testigo indicó que ha mantenido contacto con familiares de la joven, la cual está afectada emocionalmente por todo lo que pasó. “Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está depresiva y no quiere salir de su habitación”.

El testigo de lo sucedido dio su punto de vista de cómo sucedió todo el incidente y entró en detalles que no captaron los vídeos que ya se han hecho públicos. “Esa noche me encontraba cenando en la Marina de Casa de Campo. Bad Bunny estaba en un área privada, como una terraza privada. De hecho, le tenían puertas con cristal y seguridad. Era un grupo de seis o siete personas. Yo estaba a la mesa contigua de la puerta”, explicó el dominicano.

Canciones de Bad Bunny caen en popularidad en Spotify

Según medios internacionales como "Milenio" y "El Universo", en las últimas horas las canciones de Bad Bunny han tenido una baja en el número de reproducciones y por lo tanto han disminuido su popularidad y caído varios puestos en las listas de Spotify, especialmente en las de Estados Unidos.

De acuerdo con Indie 505, temas como Tití me preguntó, Me porto bonito u Ojitos lindos bajaron su popularidad en la plataforma de streaming y en las listas de reproducción bajaron hasta más de 12 puestos.