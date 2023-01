Artistas que como Shakira dedicaron demoledoras canciones a sus exparejas

"A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú" o "te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Estas son solo dos de las lapidarias frases que utilizó Shakira para "humillar" a su expareja, Gerard Piqué.

Como lo dice la colombiana ella decidió monetizar su despecho y bien que le ha funcionado. En menos de dos días, el tema desprendido de la Music Session #53 bajo la producción del argentino Bizarrap, está casi a llegar a los 100 millones de reproducciones en YouTube.

Aunque, sin dudas es la canción que más ha causado impacto, esta no es la única. Antes, ella misma había escrito dos también dedicadas al padre de sus hijos, "Te felicito" y Monotonía", también para Piqué y el tema “No” se lo dedicó a su ex novio, Antonio de la Rúa, que rompió con ella. La colombiana escribió: “No se puede vivir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos. Pesa más la rabia que el cemento”. Claramente, ninguna fue tan directa como la lanzada esta semana.

Queda claro que todos hemos pasado por rupturas y cada uno expresa su sentimiento de la manera que puede. Como cautautora, ella no ha sido la única artista en hacerlo. Como ella famosos artistas (en especial mujeres) se quedaron a gusto musicalizando todo su sufrimiento.

Iniciamos con las canciones hispanohablantes.

Alicia Villarreal: Te Quedó Grande La Yegua

Mucho se ha especulado sobre el origen de la canción Te quedó grande la yegua de Alicia Villarreal, pero uno de los secretos mejor guardados y de los que más se ha dicho es sobre a quién le escribió la canción la artista de regional mexicano.

Durante muchos años, se ha señalado a Arturo Carmona como la persona que pudo haber inspirado a Alicia para escribir versos como: “Yo estaba dispuesta a darte mi vida, pero una mujer como yo no te mereces”.

Esto se debe a que el futbolista y la cantante tuvieron una relación romántica desde los años y ambos se casaron el 16 de diciembre de 1998 en la catedral de Monterrey. De su unión tuvieron una hija llamada Melanie.

No obstante, algo que conmocionó a todos los mexicanos fue cuando en 2001, la pareja se divorció y los rumores alrededor de la separación no hicieron más que acrecentarse después de que, por esas fechas, Villarreal estrenara la canción de Te quedó grande la yegua. Otra canción demoledora de Villareal es Insensible a Ti, aunque de esta no hay registro que haya sido compuesta para una expareja.

Anthony Ríos y Yolandita Monge

Por qué hablarlo de forma privada si podemos compartirlo con el mundo a través de canciones. Esta seguro fue la conclusión que hizo que la cantante puertorriqueña Yolandita Monge y el dominicano Anthony Ríos limaran sus asperezas. Y funcionó.

Esa historia de despecho se fue trasformado en una gran amistad. Su relación mejoró tanto que, antyes del fallecimiento del talentoso artistas protagonizaron varios conciertos donde cantaron ambas canciones.

Julio Iglesias: la canción que dedicó a Isabel Preysler, dolido por el divorcio

Julio Iglesias e Isabel Preysler se conocieron a principios de los 70, cuando ella llegó de Filipinas a España para comenzar los estudios que le dieran un porvenir. Según aseguran testigos de aquellas épocas, todos los hombres quedaron encandilados con ella, incluido el primer mencionado.

Julio Iglesias y la aludida se encantaron al instante y comenzó su relación. Poco después anunciaban que habían decidido casarse, y luego de contraer matrimonio en 1971, ella se marchó a Portugal. Regresaría meses más tarde y con una hija en brazos, Chábeli.

La madre de Enrique Iglesias hizo esa travesía por una increíble razón: cuando pasó por el altar ya estaba embarazada. En esos años, algo como esto podía ser muy mal visto, y para evitar un escándalo prefirió alejarse hasta el alumbramiento. Además del que siguió los pasos de su padre en la música, tuvieron a Julio Jr.

En 1978 comunicaron que habían decidido separarse, y las razones vertidas sobre el porqué, apuntan a que ella no estaba decidida a llevar esa vida, cuidando a los descendientes y siendo ama de casa, mientras su esposo recorría el mundo. Pero también se dice que se debió a las múltiples deslealtades del artista.

Alfredo Fraile, biógrafo del compositor, contó que aunque de puertas para afuera parecía que todo marchaba a la perfección entre ellos, en la casa era muy distinto. La aristócrata le reclamaba de manera constante sus amoríos con otras, y cuando no aguantó más, pidió el divorcio. En el tiempo que vino después, se encargó de decirles a muchos que el cantautor seguía enamorado de ella y que fue la única que tuvo el coraje de ponerle un freno

Esto habría hecho enfadar al famoso, que canalizó lo que le sucedía en el tema 'Hey!', que se lanzó en 1980. "No vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí?" y "Nunca me has querido, ya lo ves que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue sólo por orgullo ese querer", son algunas sorprendentes frases contenidas allí, y que no parecen tener otra destinataria que la 'socialité'.

Julio Iglesias rehizo su vida con Miranda Rijnsburger en 1991, y se casaron en 2010. Tuvieron cinco hijos. Ella se unió en nupcias con Carlos Falcó, con quien dio a luz a Tamara; con Miguelo Boyer, que también tuvo a Ana; y desde 2015 está junto a Mario Vargas Llosa.

Luis Miguel – «Culpable o no»

Si hay alguien que sabe de desamores es Luis Miguel porque a los 17 años tuvo un romance con la fotógrafa Mariana Yazbeck.

Sin embargo, se dice que ella lo engañó con el director de cine, Alejandro González Iñárritu, y así nació el clásico: «Culpable o no».

Christian Nodal

Las melodías se escuchaban con aires poperos, mientras que las letras hablaban sobre desamor, y de acuerdo a lo que se pudo oír, para muchos, una indirecta para un viejo amor, para Belinda, su exprometida. La canción es titulada 'Ya no somos ni seremos’.

Belinda

Tras el revuelo que causó la canción de Nodal, Belinda respondió de la misma manera a lo expresado por su exprometido, por lo que decidió estrenar el tema musical titulado "Mentiras 'Cabr*n'"

"Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podría, que no te superaría, que siempre iba a estar triste, pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón, ya no, te digo que no, no quiero un 'man' que se esté creyendo mejor que yo", nos dice un fragmento de la canción de la intérprete.

Maluma – «Hawái»

El colombiano Maluma también dedicó una canción de desamor. Y es que se rumorea que «Hawái» va dedicada a su ex pareja, Natalia Barulich.

Incluso, tras su ruptura se especuló que la modelo y DJ habría tenido un romance con el futbolista Neymar Jr. y que habrían disfrutado unos días en Hawái.

Paulina Rubio

La cantante mexicana contó que su sencillo, “Si supieran” va dirigido a sus exparejas Colate y Gerardo Bazúa. Reveló que se trataba de una canción que le salió del alma y que, además, cuenta una realidad que vivió. Su peculiar manera de decir sus verdades será a través de lo que ama, su música, «soy eso, soy música”.

Las anglosajonas

Taylor SwiftSe dice que Taylor Swift le ha dedicado una canción a cada ex pareja. Y es que al parecer, para la cantante estadounidense el tener el corazón roto es fuente de inspiración para sus canciones.

Taylor es la reina indiscutible en escribir temas por despecho, donde destacan «Dear John» (para John Mayer), «Better than revenge» (para Joe Jonas), «Back to december» (Taylor Lautner), «I knew you were trouble» (también para John Mayer), «We are never ever getting back together» (Jake Gyllenhaal), entre otras.

Ella ha escrito más de 6 canciones para sus ex.

Sin embargo, la más controversial fue la que le dedicó a Harry Styles, pues, el título de la canción es, literalmente, su apellido, «Style».

Adele – «Rolling in the deep»

Adele también sufrió por amor y una de sus grandes canciones, «Rolling in the deep», fue dedicada a una ex pareja que le hizo mucho daño.

La canción que lanzó a la fama a Adele, la escribió tres horas después de la ruptura con su e xnovio. Aunque Adele planeaba escribir una balada, su productor le invitó a hacer algo con un ritmo más pegadizo.

La canción «Someone like you» también surgió a partir de esta relación fallida.

Ed Sheeran – «Don’t»

En el año 2014, Ed Sherran lanzó el single “Don’t”, que dio mucho que hablar, porque habla sobre una mujer con quien estaba saliendo y que pasó la noche con uno de sus amigos.

En ese entonces nuestro colorín favorito tenía una relación con la también cantante Ellie Goulding, por lo que todos sospecharon que se trataba de su polola de ese entonces.

Y hay más, porque se dice que lo habría engañado con Niall Horan, uno de los integrantes de One Direction. ¡Chan, chan!

Ed no admitió nunca si se trataba de la cantante pero si expresó que “las personas pueden sacar sus propias conclusiones y que él solo se sintió traicionado por una semana, porque después habría hecho las paces con el tema”. ¿Le creemos o no?

Ellie Goulding – «On my mind»

A raíz de la canción de Ed Sheeran y los rumores de infidelidad, Ellie Goulding hizo su descargo con su tema “On my mind”.

Se dice que la cantante habría escrito esa canción como respuesta a Ed Sheeran, quien en el año 2014 lanzó el single “Don’t”.

Miley Cyrus – «Midnight Sky»

Tras la polémica ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, la cantante se dedicó de lleno a su música y, en los últimos meses, lanzó «Midnight Sky», canción de su último disco Plastic Hearts.

Se dice por la letra se la habría dedicado a su ex esposo, Liam Hemsworth, quien fue su pareja durante 10 años, con alguna ruptura entre medio.

Incluso se casaron y decidieron divorciarse un año después. Tras la separación, Liam se refugió en Australia junto a su hermano, y a Miley se le vio disfrutando libremente de un nuevo amor.

En «Midnight Sky», Miley Cyrus confiesa que antes se sentía atada, atrapada, prisionera y que al fin, después de mucho tiempo se siente libre. Parte de la letra dice “Nací para correr, no le pertenezco a nadie, oh no. No necesito ser amada por ti”.

Años atrás le dedicó otra canción, «Wrecking Ball», cuando tuvieron una de sus más polémicas rupturas.

Justin Timberlake – «Cry me a river»

Es sabido que de los corazones rotos han salido las mejores canciones que conocemos y ese es el caso de Justin Timberlake que con su exitoso tema «Cry me a river», se despidió de su entonces novia Britney Spears.

Ellos estuvieron por casi 3 años juntos, pero todo terminó de forma abrupta. De hecho, se dice que él quedó muy mal luego del término de esta noviazgo.

Tanto así, que en solo dos horas escribió la letra, y aunque nunca dijo que la historia hablaba de Britney, en el video se ve una modelo muy parecida a ella que avivó los rumores.

Incluso, muchos de sus seguidores sabían que era para la Princesa del Pop, después de la supuesta infidelidad por parte de ella, y que se supone fue el motivo de la separación.

Años después, Justin Timberlake confesó que esta canción iba dirigida a Britney Spears en su libro autobiográfico. Tal ha sido el éxito de «Cry me a river» que además es considerada por la revista Rolling Stones como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Katy Perry

Katy Perry es otra de las cantantes que más canciones de despecho tiene. Uno de los temas que la hizo famosa, «Hot and Cold», al igual que el de «You’re so gay», iban dedicados a sus ex novios cuando aún no era famosa.

Sin embargo, después de su dura separación con Russell Crowe, le dedicó «Wide Awake», «Circle the drain» y «Ghost».

En «Wide Awake», la artista le dice a su ex marido: “Desearía haber sabido entonces lo que ahora se, no me hubiera sumergido, ni hecho reverencia. La gravedad duele, la hiciste tan dulce… Hasta que desperté en el suelo”.

Selena Gómez

La cantante estuvo saliendo con Justin Bieber y la relación no acabó muy bien. Dejaron de hablarse y no querían saber nada el uno del otro. Por ello, dedicó ‘The heart wants what it wants’ a su ex llegando a llorar en alguna interpretación. “Me hiciste sentir como una loca, me hiciste sentir que era culpa mía, me dolía. La cama se está enfriando y tú no estás aquí, el futuro que sostenemos es tan incierto, pero yo no estoy viva hasta que tú no llamas".

Justin Bieber

Todos nos acordamos de su tema ‘Sorry’ pero tal vez no nos hemos fijado en la letra. El caso es que la creó para pedir perdón a una persona a la que hizo daño y todo da a entender que era a su expareja Selena Gómez. “Sabes que lo intento pero no soy muy bueno con las disculpas. ¿Es demasiado tarde para decir que lo siento? Echo de menos no sólo tu cuerpo. Sé que fui yo quien te defraudó”.

Rihanna

En su canción ‘Cold Case Love’ la cantante habla sobre los malos tratos que sufrió a manos de Chris Brown donde le dedica frases como: “Sabes que lo que me hiciste fue un crimen” o “Tu amor iba en contra de la ley”.

Ariana Grande y 'Thank u, next

De manera irónica y hasta divertida Ariana Grande dedicó uno de sus más grandes éxitos a sus exparejas, la canción “Thank u, next” en la que agradece las lecciones que le dejaron sus relaciones.

“Pensé que acabaría con Sean, pero no hacíamos buena pareja. Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las oigo y me río. Y en cuanto a Pete, estoy tan agradecida. Ojalá pudiera darle las gracias a Malcom, porque él era un ángel”, es como inicia la canción que fue lanzada en febrero de 2019 y que formó parte de su quinto álbum. En cuanto al video, la intérprete decidió replicar a modo de homenaje algunas películas para adolescentes y del género chick flick, entre ellas Legalmente Rubia, Chicas pesadas y Triunfos robados. Contó con la participación de Kris Jenner.