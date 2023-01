El dúo español REYKO se adentra en la "Fantasía" con su nuevo disco

"Fantasía" es el tercer disco de REYKO, el dúo de españoles que reside en Londres y que trata de "expandir" el universo de electrónica independiente en el que habita su música, con un continuo baile entre el castellano y el inglés.

REYKO, formado por la cantante Soleil y el productor Igor, lanza este viernes "Fantasía", su tercer largo, tras "REYKO", de 2020, y "Pulse", de 2021, que dejaron piezas como "Spinnig over You", "Hierba Mala" y "La Verdad", que han podido escucharse con asiduidad en el panorama español e internacional.

"La principal novedad -respecto a Pulse- es que hay varias canciones en español", cuenta Igor. "Por fin nos ha salido así, ya era hora".

Así explica Igor la dualidad en la que discurre la música de REYKO, escrita en un barrio londinense y exportada después al resto del mundo. Porque el impacto del grupo no se restringe a territorio español: ha tenido su réplica no solo en la salas londinenses, sino también en festivales en Alemania, en locales en Francia, Serbia, México...

"Y más que vienen", añade el dúo, que no se plantea fijar un solo idioma para su música.

"En lugar de intentar contestar a esa pregunta o definirla, simplemente nos dejamos llevar y que hable por sí mismo. Somos españoles y vivimos en Londres, vamos a dejar que fluya y a ver qué sale. En lugar de encerrarlo, dejar que se expanda", aporta Igor.

"Las canciones que están en español es porque nos han venido así", añade Soleil. "A veces te viene un estribillo o se te ocurre una idea, una melodía... Y tiene que ser en español. O al revés, tiene que ser en inglés. Nos hemos dejado llevar y no hemos dicho tantas en español o inglés, ha salido natural".

"No nos lo planteamos -dejar un idioma-. Nos mola la dualidad porque es la realidad. Un cantante que tenemos muy presente es es Manu Chao, que no canta en solo dos idiomas, canta en cinco", añade Igor.

"Pulse" fue el resultado de meses encerrados en la pandemia, la respuesta a no poder tocar en directo, una llamada hacia el público.

"Este una continuación del anterior, no queríamos romper con la onda que teníamos. Es más una expansión que un cambio de rumbo. Las canciones nuevas surgen de los conciertos, de ver las caras de la gente que nos escucha. Es un disco más cálido, no queríamos escribir sobre frustraciones, ansiedades y todo eso. Tras la pandemia tienes ganas de salir fuerte", manifiesta Igor, que apunta a la portada para reafirmarse.

Esta muestra a la pareja engullida por una especie de óleo sobrecargado con colores cálidos. Una portada que llama al verano, que recuerda a un festival y que abre la puerta a un álbum que se construye con la fuerza de Soleil cuando agarra "Tú y Yo", con reminiscencias a El Columpio Asesino, que aumenta de velocidad con "Already There", y demuestra en "Josephine" y "Siempre Estaré contigo" que su voz no tiene nada que envidiar a la de otras voces del panorama español como Anni B Sweet, Christina Rosenvinge o Alicia Ros.

"En lugar de restringirnos a hacer una cosa hemos querido meter todas nuestras influencias y ver qué salía. Sin que sonara a un recopilatorio", asegura Igor.

"Es un álbum multicolor. Hay canciones de todo tipo. Queríamos expandir nuestro universo, por eso se llama Fantasía", matiza Soleil.

REYKO iniciará la gira de presentación de "Fantasía" el próximo 24 de febrero en Barcelona, en la sala Laut, para después tocar en Madrid (Sala El Sol, 2 de marzo) y en Valencia (La Salà, 10 de marzo).

Además, el dúo tiene ya cerradas actuaciones en Ankara y Estambul (Turquía), Londres y México.