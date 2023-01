Riccie Oriach : “A mí me gusta crear, no destruir; no creo en la censura del arte”

Charles Darwin fue uno de los primeros que observó un comportamiento adictivo de los animales hace 200 años en media docena de especies. En los años 70, se amplió a 40.

Hoy, entre los etólogos está totalmente aceptado que “todos los animales se drogan”.

Esta es la premisa que utilizó el cantautor dominicano para la composición de su nuevo tema, que precisamente tiene como título la polémica aseveración.

En “Todos los animales se drogan”, Oriach sigue muy fiel a su estilo musical confrontador, con colores musicales variados, pero con una línea social bastante marcada.

Para complementar este tema visualmente, el también músico se unió al director y productor audiovisual César Slim, con quien ya había trabajado en el visual del tema “La cuyaya”, para desarrollar un videoclip muy acorde con la jocosidad del tema, que se estrenará en YouTube este viernes a través del canal del cantautor dominicano.

El clip fue creado bajo la técnica de animación y en él se utilizaron recursos propios de este tipo de formatos.

“Esta canción es un poco especial de la manera creativa en que la manejamos. Se llama ‘Todos los animales se drogan’, y es un hecho”, señala.

Para el videoclip confiesa lo siguiente: “Yo en esta historia metí un personaje de un mormón muy particular, que llega a mi casa temprano en la mañana con una actitud muy loca, y a partir de ahí se desarrolla una trama con un final inesperado”.

"Ser artista no es diferente a ser un doctor; tienes que tener disciplina. Conlleva muchas cosas que al momento de ejecutar tienes que saber " Riccie Oriach Cantautor “

Él define este clip como uno muy personal. “Para mí fue súper especial que mi familia me acompañara en este trabajo”, señaló. Dingo Molina es uno de ellos.

“Él es el actor con el que todo el mundo se va a morir de risa y César Slim, el director, que se pasó con todo eso de las animaciones y todo ese arte visual que hizo; yo sé que a todo el mundo le va a gustar el resultado”, señaló emocionado sobre el videoclip, donde se mezcla el humor con coloridos elementos visuales.

No cree en la censura del arte

“A mí me encanta crear, a mí no me gusta destruir y mediante a mis mensajes, que siento que no deben ser censurados, ni el mío ni el de nadie, también trato de educar a la gente con mensajes dentro de la canción”, confiesa sobre la línea del tema. Una que mantiene y con la que se ha identificado a lo largo de su carrera.

“Busco que se entienda el porqué yo usé ese término u otro; al final eso es divertirse, dar un buen mensaje y ser un ejemplo”, enfatizó.

La visión del director

Aunque ya habían trabajado anteriormente, este nuevo proyecto fue un reto para César Slim, él asumió dirigir y dar forma creativa a la canción e idea inicial de Slim.

“Riccie me llamó y me dijo ‘tengo esta canción y quiero hacerle un video’”, señaló Slim.

Sin embargo, la claridad conceptual de un artista como Riccie, que se involucra en todos los procesos de una producción, le hizo más fácil el camino como director.

“Él tenía muy clara la idea de lo que quería, sus canciones son muy storytelling. Luego viene todo ese proceso de unificar criterios. Se hizo un proceso paralelo, partiendo de eso, yo hice una idea gráfica sencilla, grabada en pantalla verde. Una vez, él me manda el tema hicimos un conglomerado de ideas, y el resultado es ese videoclip que la gente podrá ver a partir de este viernes”, señaló.

Un Riccie más maduro

En esta etapa de su carrera Riccie se siente más maduro, tanto personalmente como profesionalmente, y eso se refleja en su música.

“Esa evolución empezó con ‘Viaje infinito’, que fue el disco que ganó el Soberano de música alternativa, y luego hice ‘Mi derriengue’, con Eduardo Cabra, de Calle 13, que fue nominado al Grammy; después llegó el disco ‘Maquiné’, con músicos de Quincy Jones, y actualmente este disco que viene ahora, y es lo que quiero hacer”, señaló.

