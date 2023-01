Karol G y Romeo Santos se unen en explosiva colaboración por primera vez

Los cantantes Karol G y Romeo Santos se unirán en una explosiva colaboración por primera vez.

La reguetonera colombiana es una fiel oyente de las canciones del intérprete de "Centavito", por lo que un junte entre ambos era esperado.

El tema musical se titula "X Si volvemos" y aparenta ser un reguetón. La "Bichota" se mostró sexy en las redes sociales con un poco de la canción de fondo. Por igual el "Chico de las Poesías" publicó un adelanto en sus historias de Instagram.

De paso, ella escribió que se encuentra en La Romana, República Dominicana, disfrutando unos días. "Para variar: en la playa, en RD, Punta Cana. X Si Volvemossssssss @romeosantos".

El corte musical recrea la historia de una pareja que no funciona en el amor, pero si en el sexo.

En entrevistas la colombiana ha confesado lo fanática que ha sido de Aventura y de Romeo Santos, tanto que estuvo en uno de sus conciertos como cualquier fanática y decidieron subirla a la tarima a interpretar una de sus canciones.

"No funcionamos, lo dimos todo, pero no se nos dio. Con eso nos vamos, pero antes de irnos …. Vamos hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos", dice un verso de la canción.

“Nuestro amor ta´ jodío, pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos”, dice la parte de Romeo, quien ha colaborado con los urbanos Natti Natasha, Bad Bunny, Ozuna y Anuel AA.

"X si volvemos" saldrá el próximo dos de febrero del presente año. En la plataforma Spotify ya se encuentra disponible la promoción de su estreno.

Esta canción forma parte del nuevo álbum de la "bebecita" nacida en Medellín el 14 de febrero del 1991 que lleva por nombre "Mañana será bonito".

“Por fin anuncio el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado. Solo sé que para mí y para todos: Mañana será bonito”, escribió la cantante en las redes sociales.

El pasado 18 de enero Romeo Santos compartió su más reciente video musical ‘Solo conmigo’, sencillo de su álbum más reciente, Fórmula, vol. 3. Con el lanzamiento anunció que será padre por cuarta vez.