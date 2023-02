Janet Jackson y Ludacris iniciarán temporada de verano del Hollywood Bowl

La temporada de verano del Hollywood Bowl de Los Ángeles (EE.UU.) arrancará el 10 de junio con las actuaciones de Janet Jackson y Ludacris, con un programa de conciertos que incluye a la Filarmónica de Los Ángeles y a artistas latinos como Rubén Blades.

Jackson, a quien también la acompañará la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, inaugurará el evento cultural que reúne a músicos de diversos estilos musicales que van del jazz y la música clásica a artistas de pop y rock internacionales.

Un fin de semana después de la presentación de Jackson, se llevará a cabo el Hollywood Bowl Jazz Festival, cuyos dos días de duración serán presentados por el comediante Arsenio Hall.

La temporada durará de junio a septiembre de 2023 y en el intermedio contará con la participación de agrupaciones de rock psicodélico como King Gizzard & The Lizard Wizard, la cantante de soul y R&B Jill Scott y el ex integrante de la banda One Direction, Louis Tomlinson, por mencionar algunos.

El recinto también ofrecerá proyecciones de cine musicalizadas con orquesta en vivo como "Harry Potter and the Deathly Hallows", "Star Wars: Return of the Jedi" o "2001: A Space Odyssey".

El aclamado director Gustavo Dudamel, actual director musical y artístico de Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), trabajará en casi 20 eventos de música clásica que comprende esta temporada.

Dudamel, quien acaba de anunciar que dejará a la orquesta en 2026 para incorporarse a la Filarmónica de Nueva York, tendrá a diversos directores invitados a la LA Phil como Leonard Slatkin y Stéphane Denève.

También habrá un homenaje al afamado productor Quincy Jones por su 90 cumpleaños, que será presidido por el director de orquesta Jules Buckley y contará con invitados especiales aún por anunciar.

Kool & The Gang, Village People, Culture Club, Charlie Wilson, Herbie Hankock y Gladys Night, también tienen una fecha en el recinto.

La temporada también tendrá sabor latino con las actuaciones de cantantes como el panameño Rubén Blades, los argentinos de Los Auténticos Decadentes, la mexicana Carla Morrison y la agrupación de rock Café Tacvba, que compartirá escenario con la Filarmónica de Los Ángeles.