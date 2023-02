Rihanna deslumbra en espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII

Luego de más de cinco años apartada de los escenarios, Rihanna ha regresado con un impresionante espectáculo de medio tiempo durante el del Super Bowl LVII entre el campeón de la AFC Kansas City Chiefs y el campeón de la NFC Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

La artista de 34 años inició su set con la canción “Bitch Better Have My Money” mientras levitava en una plataforma de cristal y vestida con traje rojo con el que ha iniciado rumores de que está embarazada. Durante el resto de su presentación Rihanna su catálago de 18 annos con éxitos como “Where Have You Been,” “Only Girl (In the World),” “We Found Love,” “Work” y “Umbrella”. La cantante barbadense Concluyó su actuación de 13 minutos con una energética interpretación de la canción "Diamonds", la cual acompañó con un show de fuegos artificiales.

La decisión de Rihanna de actuar en el Super Bowl de este año sorprendió a todos después de que rechazó una oferta para hacer el espectáculo de 2019 en solidaridad con Colin Kaepernick, el exjugador de la NFL que causó revuelo en el 2016 cuando se arrodilló durante el himno nacional en una protesta pacífica contra la brutalidad policial y desigualdad racial.