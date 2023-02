"Patria y Vida" se hace documental para mostrar "el dolor del exilio"

La cantante, compositora y actriz española Beatriz Luengo, que debuta como directora de cine con un documental sobre la canción "Patria y vida", el himno de las protestas de 2021 en Cuba, dice a EFE que ha contado una "historia de hermandad" entre cubanos, pero también la "dura" realidad de la isla.

"Lo interesante del documental es que trata de un movimiento vivo. Por lo general se hacen películas cuando ya las cosas pasaron", dijo Luengo en una entrevista con EFE en Miami a menos de un mes del estreno de "Patria y Vida: The Power of the Music".

Casada con Yotuel Romero, una de las voces de "Patria y vida", un proyecto para reclamar libertad y democracia en el que participó como coautora de la letra, Luengo dice que, aunque vive "la realidad cubana como los toreros, desde la barrera", comprende el dolor de quienes luchan por un cambio desde dentro y fuera de Cuba.

El dolor del exilio

"Pocos contenidos son capaces de explicar el dolor de ser exiliado", subraya sobre su esposo y la gran mayoría de los otros cantantes de "Patria y vida", de los que solo uno sigue en la isla, el rapero Maykel Castillo Pérez, El Osorbo, preso desde 2021.

"Yotuel lleva 20 años luchando a través de la música y el arte. Lo conozco desde 2003 y vi que estaba cumpliendo el sueño de su vida. Entonces decidí empezar a grabar todo, para nuestros hijos, para que sepan qué se logró con todo esto", desgrana la directora.

"Patria y vida", interpretada también por el dúo Gente de Zona (Alexander Delgado y Randy Malcom), Descemer Bueno y el rapero Eliécer Márquez Duany, "El Funky", es la única canción latina contemporánea que ha conseguido levantar un pueblo", en palabras de Leila Cobo, directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista Billboard.

Sin invertir un solo centavo en promoción, la canción lanzada en febrero de 2021 es un fenómeno mundial en redes sociales, con más de 300 millones de visitas en el hashtag de la plataforma tik-tok y más de 110 millones de interacciones bajo #Patriayvida en Facebook, Twitter e Instagram.

El tema de hip-hop que ha dado pie a este documental, que se estrenará en marzo durante el Miami Film Festival 2023, fue galardonado en 2021 con dos Grammy latinos: "Canción del Año" y "Mejor Canción Urbana".

La letra de la canción, según un comunicado que acompaña las primeras imágenes publicadas del filme, ha sido "inmortalizada" en el libro del Congreso de los Estados Unidos "para que futuras generaciones recuerden que fue un himno de libertad".

Un documental para las futuras generaciones

En la entrevista con EFE Luengo recuerda cómo le surgió la idea de "Patria y Vida: The Power of Music", que narra "las vivencias, miedos, injusticias y victorias" de una canción que está prohibida en Cuba.

"Cuando ganamos el Grammy, a la semana nos dicen que la canción entra en el Congreso de Estados Unidos junto al discurso de Martin Luther King. Ese día le dije a Yotuel que yo tenía que hacer un documental porque vi que es una lucha de corazón", dice.

"Empecé con una cámara de fotos en HD, que no es tan buena, y ya me quedé embarazada. No podía viajar con Yotuel, por lo que mandé a personas que le fueran grabando", detalla.

La película de una hora y 20 minutos cuenta con entrevistas a Gloria Estefan, el dúo Gente de Zona y Camila Cabello, entre otros, además de imágenes que personas anónimas le enviaron a Luengo.

"Todas las imágenes que nos han llegado dicen Patria y Vida. Son imágenes emocionantes desde diferentes puntos de Cuba. Son momentos muy puntuales y esa es la realidad. Esto es algo que no se puede recrear. Hasta tiene la magia de que la pantalla se vuelque con un teléfono en las manos", comentó.

Un lugar destacado en el documental es para los artistas y presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (Osorbo), condenados en junio pasado a 5 y 9 años de prisión, respectivamente.

"Ellos son los protagonistas junto a los otros chicos de la canción. De hecho, Maykel tiene un protagonismo muy especial y el documental empieza con un audio inédito increíble de él", comentó.

Sobre El Osorbo, Yotuel Romero dice en el documental que "es el único músico que está preso por una canción que ha ganado dos Grammy (...). Es David contra Goliat (...). el lanzamiento fue al ojo del gigante". EFE