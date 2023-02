Jorge Drexler: “La gradualidad es un logro, le tengo miedo a los atajos”

Regresar a México después de cuatro años y presentarse en el Auditorio Nacional, uno de los escenarios más importantes de la capital del país, representa para el cantautor uruguayo Jorge Drexler una “alegría” y un “desafío”, pues por primera vez en sus más de 30 años de carrera actuará ante unas 10.000 personas.

“Vengo con tanta alegría a este desafío del concierto más grande que he hecho en mi vida”, dijo a EFE el uruguayo ganador de 14 Latin Grammy y un Óscar, quien debutará con lleno total en el recinto este 16 de febrero.

Drexler señaló que, a pesar de que suma tres décadas de trayectoria artística, es la primera vez en su carrera que se presentará en un recinto de esta magnitud, pero aseguró que le agrada esa gradualidad.

“Eso para mí es un logro, porque la gradualidad es un logro para mí. Le tengo mucho miedo a los atajos, a saltarse etapas”, dijo en una mesa de diálogo con algunos medios, entre ellos EFE.

Esto, precisó el autor de temas como “Tinta y tiempo”, es porque para él todo debe edificarse como una casa o una pirámide “desde una base amplia y segura, sobre la que se van asentando cosas”.

Este concierto marcará su regreso al país, tras su presentación en Ciudad de México en 2019, y será su primera vez en un recinto con un aforo tan numeroso como el del escenario capitalino.

El intérprete dijo sentirse sorprendido porque la gente en México agotó los boletos para su concierto y admitió que el desafío de estar ante tanta gente será no perder la intimidad que le gusta.

“La intimidad es un componente muy importante de lo que yo hago y yo tengo fe en que la intimidad no depende de la magnitud del recinto, que la intimidad, igual que la libertad, es una entidad compleja que a veces se piensa que se tiene y no se tiene. Entonces la apuesta es que no nos coma el dragón”, afirmó.

HABLAR DEL AMOR

Considerado figura emblemática del folk, pop y rock en español, recorrerá en su recital su multipremiado álbum "Tinta y tiempo", que escribió y grabó durante la pandemia por covid-19.

Drexler aseguró que este disco de 10 canciones aborda el tema del amor, pero no desde el enamoramiento ni desde el desamor, sino desde las relaciones duraderas.

“Es decir, todo lo que pasa entre el enamoramiento de San Valentín y el final de las relaciones que abordan las canciones rancheras. Es un mundo también de las relaciones que de repente llevan 10, 18 años como llevo yo de pareja, y ahí son otras las cuestiones”, manifestó.

El cantante aseguró, sin embargo, que su intención no era escribir sobre el amor en su concepto más romántico, sino más bien es un punto de reflexión sobre las diversas formas de amor que existen, como en la letra de “Amor al Arte”.

“Es más una reflexión ontológica, de la ética de la profesión nuestra, de qué es amar lo que uno hace y vivir de lo que uno hace”, aseveró.

Con esta nueva gira, el cantante ofrecerá casi una veintena de conciertos en América, incluyendo países como México, Perú, República Dominicana y Ecuador. Posteriormente viajará a Londres y España, donde inició este tour.

En esta presentación, Drexler hará un viaje musical por sus tres décadas de trayectoria, con un repertorio que abarcará canciones como “Todo se transforma”, “Me haces bien”, “Asilo”, “La luna de Rasquí”, “La guerrilla de la concordia” y los nuevos temas “Bendito desconcierto”, “Cinturón blanco”, “Corazón impar”, entre otros.