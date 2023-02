Muere a los 28 años el actor Jansen Panettiere

El actor estadounidense Jansen Panettiere, quien era el hermano menor de la actriz Hayden Panettiere, falleció este fin de semana a la edad de 28 años, según confirmó su representante al sitio "Deadline". La muerte ocurrió en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con "TMZ", las autoridades acudieron a una casa el 19 de febrero, alrededor de las 5:30 pm hora local, y se publicó que los investigadores no sospechan de un crimen. Tampoco se ha revelado la causa de la muerte.

En el pasado se dio a conocer que Jansen sufría se ansiedad y depresión, mientras que su hermana Hayden Panettiere tenía problemas con el abuso de sustancias.

Nacido cinco años después de Hayden, Jansen se abrió camino en Hollywood desde temprana edad. Sus primeros trabajos incluyeron una aparición en un episodio de la serie ‘Even Stevens’ y trabajo de doblaje para la serie animada "Jacob Two-Two".

Como actor, Jansen Panettiere trabajó en varios proyectos televisivos como "Hope & Faith" "Third Watch", "Tiger Cruise" y "Everybody Hates Chris". También prestó su voz a series y películas animadas como "Blue’s Clues", "Robots", "Ice Age: The Meltdown" y "The X’s".

Durante la década de 2010, Jansen hizo apariciones en películas como "The Secrets of Jonathan Sperry", "The Perfect Game", "8", "The Forger" y "The Martial Arts Kid", así como en la serie de televisión "The Walking Dead".