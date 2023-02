Fiesta Sunset Jazz en el mes de marzo con "Jóvenes Mujeres en el Jazz"

El mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer el próximo día 8.

A propósito de la fecha y durante el tercer mes del año el Fiesta Sunset Jazz presentará una variedad de agrupaciones cuyo común denominador será la presencia de la mujer, sus dones y cualidades. Cada viernes de marzo será de Mujeres en el Jazz.

En estas entregas darán a conocer a increíbles y talentosas jóvenes que se han enamorado del género y en definitiva serán parte esencial del futuro del jazz en la República Dominicana.

Al atardecer de cada viernes se le da la bienvenida a una noche de innovadores conciertos a cargo de los mejores músicos del Jazz en nuestro país – Leave it all behind!!! - se ha convertido en el lema de todos los que esperan la llegada de otro viernes de Jazz en las alturas.

El programa

Comenzando el viernes 03 Nicole Lazala actuará con el Gustavo Rodríguez Trío; el 10 estará Paola Pimentel con el Iván Carbuccia Trío.

En tanto que el viernes 17 cantará Mía Feliz con el Sly De Moya Trío; viernes 24 - UNPHU presenta María Caraballo y Cynthia Brens, viernes 31 - Garcell, Micheli & Sonidos del Caribe.

Detalles de los shows

Nicole Lazala con el Gustavo Rodríguez Trío

Para dar inicio al mes dedicado a la mujer, el Fiesta Sunset jazz presentará Jóvenes Mujeres en el Jazz. Y para dar inicio se ha escogido la propuesta de la vocalista Nicole Lazala. En su presentación de noviembre del pasado año ella se ganó la admiración de los presentes deleitándolos con sus dones vocales y manejo de su repertorio.

Nicole estará acompañada de Gustavo Rodríguez en piano, Elvin Rodríguez en guitarra y Sly De Moya en batería, para juntos, hacer entrega de un repertorio especialmente escogido para el gran público del reconocido espacio.

Viernes 10: Paola Pimentel con el Iván Carbuccia Trío

El viernes 10 de marzo la invitada de honor será la vocalista y guitarrista Paola Pimentel, quien acompañada de su grupo deleitará a los presentes con una ecléctica selección musical. Paola emerge en la escena jazzística de la mano de su tío, el reconocido guitarrista Iván Carbuccia, y en cada presentación le da un muy especial toque con su voz y guitarra, "llevándonos en una montaña rusa de géneros musicales, que siempre son ovacionados por los presentes", indica una nota de prensa.

Viernes 17: Mía Feliz con el Sly De Moya Trío

Cuando Mía Feliz cantó por última vez en el Fiesta Sunset Jazz como destacada vocalista en las presentaciones de la UNPHU, muchos preguntaron que cuando sería ella titular ...Pues es un gran honor para el Fiesta Sunset Jazz presentar el viernes 17 un muy especial concierto para una muy especial noche, titulado "Mía Feliz con el Sly De Moya Trío!".

Feliz está demostrando cualidades vocales e interpretativas para moverse sin esfuerzo en varios géneros musicales - y, en esta noche se une a la amplia trayectoria y experiencia de Sly de Moya en batería, Elvin Rodríguez en guitarra y el reconocido Gustavo ¨El Gus¨ Rodríguez en piano, para proporcionar un clima musical de primera.

Viernes 24: UNPHU presenta … María Caraballo y Cynthia Brens

En el 2022 el Dominican Fiesta Hotel & Casino, Jazz en Dominicana y la Escuela Internacional de Música Contemporánea de la UNPHU, crearon el evento: La UNPHU presenta en el cual se presentarán nuevos talentos de la escuela acompañados por un trío de profesores e invitados de la institución.

Ahora, el viernes 24 de marzo vendrá la segunda entrega de éste nuevo año, donde, bajo la dirección musical del pianista Gustavo Rodríguez, estarán los profesores Sly De Moya en la batería y a Elvin Rodríguez en el bajo, para acompañar a María Caraballo y Cynthia Brens.

Viernes 31: Garcell, Micheli & Sonidos del Caribe

Para cerrar el mes de marzo, especialmente dedicado a la mujer, el Fiesta Sunset Jazz presenta a la cellista y vocalista cubana Adriana Garcell quien, acompañada del pianista Oscar Micheli, y su proyecto Sonidos del Caribe.

En el mismo se juntan Venezuela, Cuba y Dominicana presentando un balanceado repertorio que incluye originales arreglos de Oscar de reconocidos estándares del jazz, bossa nova, latin pop, hasta temas del cubanismo.