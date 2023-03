Shakira rompe el silencio en entrevista televisiva: “He sido bastante dependiente de los hombres”

La cantante Shakira volvió a hablar. Pero no lo ha hecho en una canción como las últimas lanzadas, que son "Te felicito", "Monotonía", "Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53" y "TQG" con Karol G, sino en una entrevista exclusiva con un medio mexicano.

La artista rompió el silencio ante las cámaras por primera vez en conversación con el periodista mexicano Enrique Acevedo en el programa "En punto", aunque ya ofreció una entrevista escrita a la revista Elle cinco meses atrás en la que expresó que estaba atravesando la etapa "más oscura y difícil de su vida". En la ocasión recién había comunicado su separación de Gerard Piqué.

En esta ocasión, se refirió a cómo se siente actualmente y la ruptura con Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos, Milan y Sasha. Expresó que “jamás pensé que podía pasar y he logrado sentir que soy suficiente”.

Admitió ser una persona "dependiente emocionalmente" de los hombres, pero dijo que ahora se ha empoderado.

"He encontrado que esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, porque siempre he sido bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva." Shakira Cantante “

Entrevista de Shakira con Enrique Acevedo

Este video es importantísimo. Esa dependencia emocional de la habla Shakira la podíamos intuir de sus canciones, observar ciertos “patrones” en ella pero que sea capaz de reconocerla y articularla es clave para su proceso ?? La quiero abrazar. pic.twitter.com/ZBHINnphIO — _kay #??5??3?? (@28_Monster_28) February 28, 2023

Durante poco más de 26 minutos, Shakira reiteró que soñaba con una familia perfecta: “Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesitaba un hombre para completarse, una familia. Yo también tuve ese sueño de que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo”.

Milan sugirió la sesión con Bizarrap

El hijo mayor de Shakira y Piqué, Milan, fue quien sugirió a su madre hacer la sesión con Bizarrap, según dijo en la entrevista.

"Lo de la session 53 con Biza es resultado de una sugerencia de Milan. Me dijo: "Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap… ¡Es el Dios argentino!".

"Tienen buenas ideas y mucho criterio. Siempre escucho sus opiniones” comentó. "Por ejemplo, en el videoclip de Te felicito, tal y como ha explicado, "Sasha tuvo la idea del robot y Milan lo del fuego verde", reseñó.

También elogió el nivel de perfeccionismo y de detalle de su pequeño, ya que está manifestando los intereses propios de su edad.

“Es muy genio, es como su madre", comentó entre risas. "Yo creo que los niños tienen una sensibilidad especial y yo los escucho siempre".

Otras frases

La intérprete de "Las caderas no mienten" también hizo referencia al apoyo que tienen que tener las mujeres subrayando que "las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad" y citó la frase de la fenecida diplomática Madeleine Albright, la 64.ª secretaria de Estado de los Estados Unidos entre 1997 y 2001, que "Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras".

Entre otras frases destacadas de la entrevista con Enrique Acevedo están las siguientes:

“Estoy lista para el siguiente round, para que la vida me diga qué más hay”.

“Mis canciones son mi mejor terapia, son mejores que una visita al psicólogo. Fue un momento de honestidad brutal”.

“Me han dado la oportunidad de desahogarme y fue un gran desahogo. Muy necesario para mi propia sanación”.

“Me he sentido realmente apoyada de una manera que jamás pensé”.

Shakira está segura que lo que quiere y hacia donde va. "Siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona".