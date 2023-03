Rosalía recibe el premio de "Productora del año" en los Women in Music de los Billboard

Rosalía fue galardonada con el primer premio a la Productora del Año en la ceremonia de los premios Billboard Women in Music 2023, realizada el miércoles (1 de marzo) en el Teatro YouTube en Hollywood Park en Los Ángeles.

Como reseñan medios internacionales, tras recibir el galardón de manos de la productora canadiense WondaGurl, quien expresó su admiración por la artista española, Rosalía, vestida en un conjunto negro de suéter, transparencias del busto para abajo y botas hasta la rodilla, pronunció un sentido discurso en el que agradeció a Dios, a su familia y a su equipo (en ese orden preciso).

"Esta es la primera vez que recibo una cadena como premio”, dijo sobre el collar de diamante enmarcado que reciben las homenajeadas. “Cuando comencé en la música, no tenía idea de lo que era producir. Fue con el tiempo que aprendí, y ahora no puedo imaginar otra forma de hacer mi música que no sea produciéndola. El trabajo de un productor es un trabajo en las sombras, no es muy divertido…. Son 15 horas diarias trabajando en un sonido… Viene del amor y la obsesión, y es por eso que te quedas en esa pequeña habitación sin ventanas mientras todos los demás viven la vida cotidiana normal, haciendo cosas de humanos”, destacó.

“Para mí se siente especial esta noche porque esto no es habitual. Hago mi propia música, produzco mis propias canciones y escribo mis propias canciones. Quiero dedicar este premio a todas las mujeres que van a ser productoras, porque sin duda no fui la primera y no seré la última”, agregó.

Inspirada en artistas productoras como Björk y Missy Elliott, la artista de 30 años afirma que trata de “no tener una idea específica de cómo debe sonar una canción”, dijo previamente a Billboard. “En cambio, entro con conceptos, o ilusiones, de cómo me gustaría que sonara. Pero nunca una idea rígida. Eso no es orgánico ni es productivo. Producir también requiere humildad porque constantemente estás probando ideas. Recuerdo que Pharrell [Williams] me dijo una vez que solo estábamos probando ideas del universo porque nadie es dueño de una idea. Me encanta ese concepto”.

En su más reciente producción discográfica, MOTOMAMI, que ganó el Latin Grammy 2022 al álbum del año y el Grammy 2023 al mejor álbum latino de rock o música alternativa, Rosalía experimentó con una variedad de géneros musicales, incluyendo dembow y bachata. Produjo canciones como “Saoko”, que fusiona audazmente jazz y reggaetón, mientras que en “Delirio de grandeza” sampleó a Soulja Boy en un bolero tradicional.

“Mi tarea como productora es seguir mi intuición. Es tomar decisiones y correr riesgos”, señaló.

