El cantautor brasileño Roberto Carlos lanzará nuevo disco en español

El cantautor brasileño Roberto Carlos, conocido como el 'rey' de la balada romántica y quien a sus casi 82 años continúa muy activo en su carrera profesional, lanzará un nuevo disco en español.

Con una trayectoria que se extiende por más de seis décadas, Roberto Carlos es reconocido en el planeta por éxitos como "El cacharrito", "Un gato en la oscuridad", "Cóncavo y Convexo", "Amada amante" y "Yo solo quiero" (un millón de amigos).

El artista brasileño anunció el nuevo disco durante una rueda de prensa en Río de Janeiro, la noche del viernes, tras retomar su temporada de espectáculos "Emociones en alta mar", que cada año realiza en un crucero por el litoral brasileño y de la que tuvo que privarse en 2021 y 2022 por la pandemia de la covid-19.

"Tengo varias canciones para grabar, voy a entrar al estudio ahora mismo, quiero hacer un nuevo disco en español, porque hace tiempo que no hago nada en ese idioma", aseguró.

El varias veces ganador del Grammy no especificó si el lanzamiento de su nueva producción será este año, pero dijo que para 2023 "quiere hacer muchas cosas y adelantó que ya tiene cuatro canciones grabadas y "listas".

"Estoy decidiendo cómo las lanzo, si todas juntas o una a la vez, pero tengo eso bajo la manga", señaló.

La más reciente producción en español de Roberto Carlos fue "Amor sin límite", lanzada en 2018, con diez canciones de su autoría inéditas y que incluye el sencillo "Esa mujer", compuesto por la puertorriqueña Kany García especialmente para el dueto de Roberto Carlos y el español Alejandro Sanz.

Amor, ejercicio y transplantes

El cantautor brasileño, que el próximo 19 de abril cumplirá 82 años, también dijo que está en una relación amorosa, aunque prefirió no dar detalles: "No voy a decir quién es. Todavía no. Todo a su tiempo", señaló.

Así mismo, en el encuentro con la prensa el artista explicó las rutinas de ejercicio que realiza para mantenerse en forma, su dieta y los procedimientos estéticos a los que acudió por vanidad.

"Hago un poco de ejercicio físico, pesas y bicicleta estática para fortalecer. No dejé que me faltara el cabello y ya me he realizado seis trasplantes capilares", aseguró.

Según el artista, apenas empieza a notar la falta de cabello se hace un transplante y hasta dijo que utilizó pelo de su pecho para el procedimiento.

El cantautor brasileño también compartió que desde hace unos diez años no se hace una cirugía plástica, pero indicó que tuvo "dos estiradas en el cuello".

Respecto a su dieta explicó que después de 30 años ya no es vegetariano y ahora come de todo "pero con mucho equilibrio y de forma sana".