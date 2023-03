Martha Heredia arremete contra Vakeró: “No ha cambiado ni cambiará”

A principios del 2021, Martha Heredia y Vakeró lanzaron dos temas en conjunto “La nota” y "Te quiero de nuevo", una colaboración que ponía fin a los enfrentamientos públicos que tuvieron años atrás tras su tormentosa relación amorosa. Sin embargo, al parecer las cosas entre ellos dejaron de ser cordiales y este fin de semana, la talentosa cantante dedicó un mensaje a su exesposo, donde reseña que el artista "no ha cambiado ni cambiará.

Fue en respuesta a una publicación en Instagram del promotor musical Miguel Ángel Taveras Carrión, donde la cantante expresó que no cree en Manuel Varet Marte, nombre de Vakeró, de quien dijo no saber cómo volvió a creerle y colaborar musicalmente con él.

“Debería de darle vergüenza a él. Sinceramente yo no sé cómo pude creer en él y grabar con él nuevamente, supuestamente por madurez y por perdonar y no guardar rencor. Esa persona no ha cambiado ni cambiará y el tiempo me dará la razón.... sigan viendo”, expresó Heredia.

El cantante señaló en na entrevista reciente que el promotor musical solo le enviaba dinero para comprar medicamentos para su hermana con cáncer y no para él.

“Recuerda quien te mantuvo desde el 2003 hasta el 2010”, escribió Bombom.

Asimismo, Heredia también contestó a un comentario de un usuario que la cuestionó por haber denunciado, hace diez años, por maltrato físico a su entonces pareja, quien obtuvo su libertad cuando ella fue apresada por tráfico de heroína un mes después.

“Si está bien, sigue creyendo que te vas a tropezar duro. Ya no soy la niña de 21 años y estamos claros de que la justicia no siempre es justa. Él salió porque yo caí y nada tiene que ver eso con que el me maltrataba por años, pero eso no lo pienso discutir la justicia terrenal no actuó pero la de Dios sí. Amén”, aseguró Heredia.