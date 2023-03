El dominicano Alex Ferreira emocionado por debut en el Vive Latino

Alex Ferreira está a punto de debutar en el Festival Vive Latino al que tanto conoce y admira.

“Estoy súper emocionado”, dijo en una entrevista reciente en la Ciudad de México. “Sé perfectamente lo que representa el Vive para la Ciudad de México como festival, según yo es el festival de la ciudad. He participado en varios Vives como invitado, con Ximena Sariñana, el año pasado toqué con Gepe, con Daniela Spalla, con Elsa y Elmar, pero nunca me habían dado bola a mí”.

Ferreira se presentará el sábado por la tarde en la Carpa Intolerante y adelantó que tendrá invitados, aunque no reveló quiénes serán. El sábado también se presentarán en el Vive La Santa Cecilia, Astronomía Interior, Carla Morrison, Café Tacvba y Alemán.

El domingo continuará con las presentaciones de Red Hot Chili Peppers, Enjambre, Elsa y Elmar, Guitarricadelafuente y Gayle.

Ferreira presentará en vivo su más reciente sencillo, “De verdad”, así como canciones de su más reciente álbum “En lo que llega la primavera” de 2022.

En “De verdad”, cuyo video está próximo a estrenar, Ferreira habla de no perder el tiempo en una relación, un mensaje que se puede ampliar a no perder el tiempo atrapados en redes sociales o procastinando por la vida.

“Estamos en la era de perder el tiempo en estupideces”, dijo. “La certeza es una mentira, un holograma, lo único cierto es el presente o la muerte, pero cuando uno tiene certeza en otra persona, en compartir, pues yo creo que mucha gente se puede identificar en eso”.

“En lo que llega la primavera” incluye la canción “La verbena y el moriviví”, cuyo título tomó del nombre de una planta de República Dominicana que es sensible al tacto, por lo que Ferreira considera “mágica”.

“Si la tocas se contrae, como que se marchita, se agüita la planta... Le llaman moriviví porque la planta se muere y vuelve a vivir”, dijo. “La grabamos el día de mi cumpleaños, es una canción súper especial”.

El 23 de marzo Ferreira cumplirá 40 años. “La edad sólo importa si tú eres un vino o un queso”, dijo animado sobre entrar al famoso cuarto piso. “No suelo pensar mucho en eso, en mi cabeza tengo una edad emocional de 23 años y la inteligencia de 18”, agregó bromeando.

Ferreira es un músico autodidacta, creció escuchando a Jorge Drexler, Caetano Veloso, El Kanka, Pedro Guerra. Lleva una década viviendo en México en la que también ha estado muy en contacto con la música regional mexicana, algo que se refleja en su canción “Amor de paso”.

“Con mucho respeto, no la llamaría ranchera, pero sí es verdad que los años que llevo aquí en México he escuchado a José Alfredo Jiménez, corridos, ahora me gustan mucho los corridos tumbados”, señaló.

“Mi proyecto es un poco un proyecto degenerado, no tiene género, yo soy un cantautor a final de cuentas, lo importante es la canción, cómo vestirla. Yo en ese sentido me tomo la libertad de incluso usar, por supuesto, elementos tropicales caribeños rítmicos, como también otras cosas que son más anglosajonas, o europeas, electrónica, rock”, apuntó.

La variedad de los gustos de Ferreira queda manifiesta en “Como una flecha” que tiene toques de blues y en “Hubo algo”, una canción sobre la zona gris entre el amor y la amistad, con influencia de la música disco. “Hubo algo” la realizó en colaboración con la cantante mexicana Vanessa Zamora, de Tijuana.

“Me ayudó a rescatarla porque no me gustaba la canción hasta que ella cantó e hicimos esa colaboración a la que le tengo mucho cariño”, dijo. “En las redes sociales la llaman la canción de ‘los casi algo’ tiene esa frase de ‘nunca fueron nada, pero siempre hubo algo’, son esas relaciones que nunca se llegan a cuajar, pero que siempre están ahí”.

La cantautora mexicana Silvana Estrada es su invitada para “Ni una cosa ni la otra”.

“Ella es para mí una influencia, mis amigos ya son mi influencia, eso es increíble”, dijo. “La amo, la adoro. El plan no era que estuviera en el disco, pero hizo algo que se notaba mucho que era ella. Silvana tiene tanta personalidad y tanta presencia que cuando ella canta es muy difícil que parezca un coro, es Silvana y ya, ella tiene esa voz súper reconocible, hermosa y prodigiosa”.

Recientemente, Ferreira se presentó en el Festival Isle of Light de República Dominicana. Tras su concierto en el Vive Latino se presentará en Tijuana y San Luis Potosí en México, así como en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá. Más adelante viajará a Chile y Argentina.

“Este año hay mucho trabajo”, dijo. “Voy a estar sacando música cada dos meses”.