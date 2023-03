Ganador de "The Voice Dominicana" denuncia no ha recibido parte del premio del concurso

“En mi temporada eran dos millones de pesos, restando los impuestos, y no se ha mantenido la comunicación directa con ellos, si es una falta de respeto hasta cierto punto, pero no dejo de estar agradecido con ellos”, estas fueron parte de las declaraciones con la que el cantante Yohan Amparo, ganador de la primera temporada del concurso The Voice Dominicana, donde señaló que aún no ha recibido una parte del dinero prometido en la primera edición del concurso.

Al hablar para el programa De extremo a extremo, que se transmite por Grupo de medios Telemicro, canal 5, Amparo explicó que, sin embargo, el contrato que se firmó con la disquera sí se cumplió en su totalidad, pero que no ha recibido toda la compensación monetaria que la producción del concurso prometió como ganador el concurso.

"Estoy agradecido porque es una plataforma muy importante para mí y sin eso no sé si me hubiera tomado esto en serio", aclaró, adelantando que su carrera musical en la actualidad la está realizando con sus propios recursos.

Como parte del contrato con la disquera Universal le salió la grabación de un sencillo y audiovisual y viajó hasta Colombia a grabar “Nunca te vi”, un corte tipo bachata que lanzó con un videoclip filmado en ese país.

En una entrevista con Diario Libre, tras ganar el show de canto, el joven cantante señaló como ganar la primera temporada de The Voice Dominicana en octubre del año 2021 le cambió la vida y la razón era que fue la primera vez que participó en un concurso de talentos.

“Cuando gané el reality show cumplí los 19 al otro día”, dijo un sonriente Yohan en su primera visita a las instalaciones de Diario Libre viendo como un sueño lo logrado.