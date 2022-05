Lo nuevo del soñador Yohan Amparo, el estudiante universitario que ganó The Voice Dominicana

El joven cantante Yohan Amparo le cambió la vida ganar la primera temporada de The Voice Dominicana en octubre del año 2021 y la razón es que fue la primera vez que participó en un concurso de talentos.

De hecho, le gustaba cantar, pero en su casa. A sus 19 años (cuando ganó tenía 18), ni siquiera había dado pasos en la música cantando en bares, cumpleaños y otras actividades propias de los debutantes.

Por eso todo ha sido un cambio del cielo a la tierra. De un día prepararse para tomar clases de la carrera de Publicidad en Apec y al día siguiente tener un día cargado de entrevistas.

“Cuando gané el reality show cumplí los 19 al otro día”, comienza contando un sonriente Yohan en su primera visita a las instalaciones de Diario Libre viendo como un sueño lo logrado.

Como parte del contrato con la disquera Universal le salió la grabación de un sencillo y audiovisual y viajó hasta Colombia a grabar “Nunca te vi”, un corte tipo bachata que lanzó con un videoclip filmado en ese país.

Eddy Herrera, Alex Matos son los nuevos jueces de la segunda temporada de The Voice Dominicana y repiten Milly Quezada y Musicólogo. Luz García y Jhoel López siguen como presentadores.

El programa se estrena el 12 de junio por Telesistema, canal 11.

Experiencia

Yohan siempre veía este tipo de concursos con sus familiares. Su hermano menor es músico y su familia canta en la iglesia.

Y como dicen en buen dominicano, ‘pasó en primera vuelta’, es decir, fue principiante asistiendo al casting, logrando entrar al concurso y posteriormente ganar.

Al recordar el día que se alzó ganador al interpretar "Feeling Good" del astro Michael Bublé, relata: “Fue algo muy grande la verdad, no me esperaba que iban a mencionar mi nombre… fue un sentimiento demasiado grande, me tomó un tiempecito asimilar lo que había pasado, no había asimilado la grandeza que representa ganar un concurso como The Voice Dominicana”.

Expresa que la vida cambia desde el mismo momento que mencionan el nombre.

Por esos días estaba cursando unas seis materias en la universidad y las cosas se tornaron difíciles.

“Mi carrera es muy práctica. Eran clases virtuales, sin embargo, había muchos proyectos. Fue difícil sobrellevar, pero logramos salir a camino gracias a Dios”.

El soul, el pop y el rock ha influenciado a Yohan Amparo.

Nueva canción y proyectos

Amparo cuenta que el viaje a Colombia fue exclusivamente para grabar la canción “Nunca te vi” y pudo compartir con importantes músicos de la disquera Universal que tiene artistas firmados de la talla de Sebastián Yatra y J Balvin.

El cantante exploró la bachata en su nuevo sencillo y le gustó la experiencia.

“Nunca te vi” fue amor a primera vista. Me dieron completa libertad en el proceso de grabación, a nivel melódico y de armonía y en el video, en el cual me involucré muchísimo en la creación del producto final”, detalla el cantante oriundo de Higüey, cuya madrina o coach en el programa fue “La reina del merengue”, Milly Quezada.

Al ser cuestionado si aprendió mucho de los jueces compuestos en la primera versión con Nacho, Juan Magan, Musicólogo y Milly, esta fue su respuesta: “Sí, muchísimo, sobre todo de Milly que fue mi madrina. Me enseñó mucho la seguridad en lo que tengo para ofrecer como artista. Eso puede cambiar completamente como se torne tu actuación”, dice.

Yohan Amparo les aconseja a los jóvenes a participar. De hecho, como parte de las grabaciones de la segunda temporada, en la cual los nuevos coaches serán Eddy Herrera y Alex Matos comentó que le tocó evaluar a algunos aspirantes al casting, tal cual sucedió con él hace un año.

“Descubrí que hay mucho talento en República Dominicana. Pude recordar esos sentimientos del primer día cuando fui al casting sin saber lo que iba a pasar. Fue chévere estar del otro lado y ver muchas personas cumplir sus sueños”, confiesa.

Les dice a los participantes que los nervios siempre van a estar, pero hay que estar confiados. También los motivó a no prestar atención a los comentarios negativos.

Valoró que en la competencia los productores los ayudaron a trabajar la inteligencia emocional.

Yohan Amparo promueve tema "Nunca te vi".

Ama la música

Yohan Amparo toda la vida le ha apasionado la música. “Los primeros recuerdos que yo tengo es haciendo bulla en mi casa con mis hermanos, que había instrumentos siempre. Todo el mundo en mi casa canta y toca instrumentos. Con mis hermanos solíamos jugar a The Voice con la silla y hacíamos ‘conciertos’ en casa”, narra.

En ese sentido, el programa tuvo su origen en The Voice de Holanda y en 2010 el canal ABC registró como The Voice of America.

En cuanto a los géneros Yohan se decanta por el jazz, soul, el R&B, pop, rock y la balada, pero está abierto a trabajar en distintos géneros.

“Mi mayor influencia ha sido la música en inglés", reitera.

A Yohan le gustaría trabajar con Sebastián Yatra porque se asemeja a lo que él quisiera transmitir. También con Luis Fonsi, Vicente García y Juan Luis Guerra.

Se visualiza en el futuro cercano lanzando mucha música y compartiendo con la gente todo lo que tiene para dar. “Siempre cierro los ojos y me imagino esa imagen: yo en el centro y todo el mundo gritando mis canciones. Me visualizo cantando, cantando y cantando”, concluye.

Actualmente The Voice Dominicana adelanta las grabaciones de su nueva temporada que se estrena el 12 de junio.

