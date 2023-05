Rapero boricua Miky Woodz lanza colaboración junto a la aplicación Waze

El artista puertorriqueño Miky Woodz sorprendió a sus fanáticos tras anunciar en su cuenta de instagram la colaboración junto a la aplicación social de tránsito automotor, Waze; la cual desde ya está disponible en Puerto Rico y República Dominicana.

En la experiencia de usuario, los conductores podrán descargar la aplicación y elegir ser guiados por el popular rapero, o en caso de que ya la tenga, solo deberá elegir el tipo de voz en español por Miky Woodz quien se mantendrá en línea durante su viaje con algunas de sus populares frases.

La colaboración forma parte de la temática de su más reciente álbum "OG City" y que pronto estará promocionando en la República Dominicana.

"OG City" de Miky Woodz está disponible en todas las plataformas digitales y goza de colaboraciones junto a J Balvin, Manuel Turizo y Jowell & Randy.

La producció, indica un comunicado de prensa, cuenta con 16 canciones en las que el romance, la sensualidad, la diversión y la reflexión marcan el viaje musical de una de las voces más respetadas en la escena urbana.

El tema de apertura, "Welcome To OG City", sirve de invitación para adentrarse en una ciudad particular, un paraíso, además de exponer su orgullo de ser el protagonista, refiere un comunicado de prensa.