YouTube y Spotify retiran más de 40 temas de Secreto tras reclamación de DJ Sammy

YouTube suspendió varios temas musicales del artista urbano dominicano Odalis Pérez, mejor conocido como Secreto, por supuestamente incurrir en violación de derechos de autor.

Según indica un comunicado enviado a Diario Libre por el abogado de Samuel Diloné Castillo, Dj Sammy, solicitó a YouTube y Spotify la eliminación de más de 40 temas de la composición y producción de su representado.

"Hemos realizado todas las gestiones amigables para que la entidad Humildad Récord, L.L.C. representada por el señor Odalis Pérez Vicioso, Secreto el famoso biberón, cese a la distribución y entregue copia del contrato de distribución de las obras musicales firmado con la empresa Onerpm, Verge Records International, Inc sin el consentimiento, participación ni concurso de nuestro representado Samuel Diloné Castillo, conocido artísticamente como DJ Sammy, lo cual a la fecha no ha sido posible obtener", se señala vía el comunicado.

Entre los temas que dejaron de estar disponibles en las plataformas digitales son: "Vamos a amanecer", "Solo me llama pa' eso", "Navidad sin ti", "Tú allá y yo aquí", "Rulay", Yo no vuelvo para atrás", "Papá Dios me dijo", "Pa' que me mate el dolor", "Maldito cupido", entre otros.

Al ingresar a YouTube a los enlaces de los temas en cuestión, sale un comunicado de parte de YouTube donde dice lo siguiente: El video no está disponible.

"Este video ya no está disponible debido a una reclamación de derechos de autor presentada por @SammyTheGreatest", indica.

En sus historias de Instagram, el productor asegura que "Dios sabe que no quería tener que llegar a esto, que todas las plataformas tengan que borrar la música que le hecho por falta de cumplimiento".

