Techy Fatule: "Que me falten muchas cosas, pero no el amor de la gente que amo"

Techy Fatule siente que está viviendo una etapa de bienestar en varios aspectos de su vida; más allá de los reconocimientos profesionales (que los aprecia) para ella lo más importante ha sido saberse querida y apoyada por su entorno cercano, combinar sus roles personales y profesionales. Y sobre todo estar clara en que la música es una carrera de constancia más que de rapidez.

Madre, esposa, hermana, hija, amiga. Ella tiene claro que nunca sacrificaría lo que tiene en su día a día. Pero se siente afortunada de poder tener personas que consumen su propuesta musical, pese a los cambios de la industria. "Hay público para todo", dijo convencida a Diario Libre, durante una entrevista, donde, entre otras cosas, habló de su nuevo sencillo "Que me quedes tú". Una canción donde deja afincado que se puede componer desde la felicidad, la armonía y la estabilidad.

"Mi vida ha estado muy estable en estos últimos años y he sido muy bendecida de recibir mucho amor, y (para componer este tema) me imaginé una situación en la que me faltaban todas las cosas que para mí eran importantes o todas las cosas materiales. O de repente yo decía 'yo quiero mucho mi carrera, pero ¿estoy dispuesta a sacrificar a mi familia?, ¿estoy dispuesta a sacrificar mi tiempo de calidad con ellos?'. Entonces pensé ¡que me falten muchas cosas, pero que no me falte el amor de la gente que amo!", señaló.

Y de ahí surgió este nuevo sencillo. Uno en el que expone esas cuestionantes y esos miedos que todos hemos sentido alguna vez de perder a esa persona especial. Los artistas, y en especial los compositores, tienen esos momentos donde solo son ellos y su música y escribir o expresar el arte que realizan les ayuda a canalizar todos esos sentimientos.

"Yo pienso que el que es artista (y soy de las que cree que todos tenemos venas artísticas) necesita sacar lo que tiene dentro y, muchos de nosotros, aunque la gente no lo ve así, somos introvertidos. Yo soy introvertida en mi día a día. Yo tengo un alter ego en el escenario, aunque cuando estoy en uno se me olvidan todas mis preocupaciones e inseguridades, pero en la vida real soy muy privada. Me gusta estar en mi casa, con mis amigos, soy muy celosa de lo que comparto", explicó Techy. El que la ha seguido sabe que es así, pese a que ha crecido delante de los reflectores al ser hija de padres que forman parte del entretenimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/whatsapp-image-2023-06-01-at-121641-pm-4ca05076.jpeg Techy Fatule, compositora, actriz y cantante. (NELSON READ)

Esta forma de ver la vida no viene de la nada, de hecho tiene mucho que ver en la forma en la que fue criada, por la vida que le tocó. "Mi forma de comunicar, mi forma de decir las cosas (que no sea obviamente a mi círculo íntimo, a mi psicóloga) es a través de las canciones, pero ¿qué pasa? Que normalmente yo escribía desde la angustia, desde el dolor, desde historias de gente que pasaban cercanas a mí, cosas que tuvieran que ver desde esas sensaciones, con esos sentimientos, pero últimamente he trabajado tanto lo que soy yo como persona, por qué soy así, qué cosas quiero mejorar emocionalmente, físicamente, que me encuentro en un lugar de mucha paz y me encuentro en un lugar donde aprecio muchísimo más las cosas porque me doy cuenta de que en cualquier momento me pueden faltar", agregó.

Y es que la vida se trata de eso, de evolucionar en todos los aspectos y estar claros de que no somos eternos en esta vida, por lo tanto hay que trabajar para lograr lo que queremos sin descuidar lo que tenemos.

El punto de inflexión que le hizo valorar más las cosas

"Me di cuenta en estos últimos años que no estoy dispuesta a sacrificar tiempo con mi hijo, con mi esposo, con mis viejos, con mi hermana", dijo y ahí hace un aparte. "Mi hermana, muchos saben que estuvo en una situación muy delicada de salud hace un año, y con eso me di cuenta que no importa qué concierto yo hubiera tenido y con qué tantas personas, no lo cambiaba ni un segundo por estar con ella en el hospital, por ejemplo", confesó emocionada.

Ella se refiere a la crisis de salud que tuvo la actriz y productora Karla Fatule, su hermana menor, quien precisamente dirige el audiovisual de este tema, y que fue diagnosticada con la "Enfermedad por cambios mínimos (ECM)", que es poco conocida y que ataca los riñones provocando cambios radicales en el cuerpo. Tanto ella, como el resto de la familia, avocaron sus esfuerzos en verla bien, algo que poco a poco han logrado.

"Mi hermana es la persona más creativa que yo conozco, en la que yo más confío en el universo entero y cuando escribí esta canción era tan personal para mí que necesitaba tener gente muy cercana a mí, para que reflejara la emoción que yo sentía con esta canción. Mi hermana, mi esposo, mi familia se ha involucrado en todo este proceso, mis amigos también, y era porque tiene un sentido de un antes y un después, de cómo yo veo la vida, y ver a mi hermana tan bien e involucrada, no solo en el video, sino también en el proceso del pelo, el maquillaje, las redes sociales, estrategia, me hace muy feliz. Mi hermana es definitivamente mi compañera", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/whatsapp-image-2023-06-01-at-121559-pm-5a8800e7.jpeg Techy Fatule posa durante la entrevista con Diario Libre. (NELSON READ)

"Sí aprecio mi carrera y doy gracias al universo, a Dios, a los que me han abierto las puertas y me encantaría poder conjugar ambas cosas, pero nunca ponerlo en una posición en el que un aspecto esté por encima del otro", reflexionó.

"No importa tanto los premios. A veces veo artistas que son muy exitosos, pero tienen quizás depresión o se sienten muy solos, porque esta es una carrera donde es muy fácil dejarte llevar por lo que exige la carrera y olvidar lo que al final te hace humano, lo único que te llevas cuando te vas, para mí es lo más grande que yo tengo", añadió.

¿Cómo mantenerse fiel a la esencia musical?

Esta es una pregunta que para ella no genera preocupación mayor, porque siempre lo ha tenido claro. "Hay oído para todo tipo de música". "Hay gustos para todo tipo de propuestas, hay gente para todo. Somos 7 billones de personas en el mundo y si me pongo a compararme con otro tipo de artistas, que quizás han tenido un boom de la noche a la mañana, o artistas que han tardado hasta 15 años para poder vivir de su música, no me parece saludable", respondió.

"El éxito es muy relativo, mi éxito es que anoche estaba toda mi familia reunida planificando cómo era que íbamos a hacer el lanzamiento, mi mamá ayudándome con la nota, mi hermana haciendo las redes sociales, mi esposo, mi cuñada, la pareja de mi mamá, el mejor amigo de ella. O sea, estaban todos en mi casa, y estaban ayudándome con todo, entonces, para mí ese es el éxito más grande que yo tengo", expresó.

Añadió: "Yo pudiera tener mucho dinero en el banco y no preocuparme por todos los préstamos, pero los tengo a ellos". Pero, reiteró: "No quiere decir que yo no voy a hacer sacrificios en pro de mi carrera, porque me toca... lo que quiero decir es que, de ahora en adelante, yo sí sé cuál es mi prioridad número uno y que no estoy dispuesta a negociar".

Y no puede ser de otra manera. Ella desde siempre ha vivido por y para la música. "Es mi catarsis, es donde yo mejor manejo mis emociones. Yo tiendo a callarme muchas cosas en conversaciones, o a personas que me hieren, pero por las canciones se me ha hecho muy fácil; descubrí que, a raíz de componer, que lo hago desde muy pequeña, sin saber aún escribir, descubrí que esa era mi forma de no seguir cargando con cosas. Duré un tiempo sin hacer música por un tiempo y había un vacío muy grande en mí, me sentía triste, me sentía angustiada y yo no entendía el porqué, pero era porque mi forma de comunicar, mi forma de expresar, mi forma de inventarme cosas, de tener retos más grandes, de jugar con mi físico, con mi puesta en escena, no estaba, y yo necesito eso para vivir", confesó.

Vulnerable tras un concierto

Techy confiesa ser de esas artistas que se entregan tanto al público que tras un concierto termina enferma. "Yo entrego tanto que normalmente termino con dolor de cabeza, me da muy fuerte; mi equipo lo sabe y me tiene algo para el dolor, porque la energía es muy alta y salgo como si tuviera fiebre, tengo que bajar la revolución. En concierto estoy a mil, cuento muchísimos chistes y luego soy la misma, la esposa, la madre, que al otro día se levanta a las seis de la mañana y está preparando merienda. Me gusta tener ese equilibrio de vivir una vida muy extraordinaria con una muy ordinaria", argumentó. "Me encanta eso y para yo tener la cabeza en la tierra, ese balance es muy importante en mi vida", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/whatsapp-image-2023-06-01-at-121610-pm-824bc7e3.jpeg Techy Fatule, cantante. (NELSON READ)

Su vulnerabilidad también se ve evidenciada al momento de sentirse atacada, porque antes de artista es un ser humano. "Si la gente supiera el poder que tiene de hacer daño con sus expresiones, sobre todo cuando son críticas destructivas, cuando son cosas hirientes, cuando te hieren un ser humano muy cercano a ti, y tú no puedes salirte a defender, porque por lo general son gentes fantasmas, detrás de cuentas falsas", señaló.

"Si la gente pensara antes de publicar ese tuit, estoy haciendo daño a un ser humano, ningún artista quiere verse en esa situación de ser blanco de las críticas, y más cuando su intención no lo amerita. En estos tiempos ser juzgados parece ser una característica para el artista" ¿Cómo lo maneja? Simple: apagando el celular.

"Yo he tenido la dicha y la desdicha de crecer en este medio, por lo que siempre he sabido cómo se maneja la industria, aunque nunca al nivel de estos tiempos, es un arma de doble filo. Yo he aprendido a ignorar, que esa no es mi realidad, mi realidad es que tengo responsabilidades, lo palpable, lo otro que pase, porque va a pasar", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/techy-545a4f94.jpg Techy Fatule posa tras su entrevista. (NELSON READ)

Nos falta consumir y recomendar a nuestros artistas

A Techy no le gusta la palabra apoyo para referirse a la relación público-artistas, para ella se debe hablar de consumo y recomendación. "Aquí hay artistas en todas las áreas que deben ser más consumidos y recomendados. A través de las redes sociales, la gente no tiene sólo el poder de destruir también de impulsar a un artista, consumiendo lo bueno crecemos tanto como cultura", añadió.

Y tiene toda la razón. Con este tema el público no solo podrá consumir una buena canción, también será testigo de la vulnerabilidad de una persona que no desea que le falte a esa persona especial.

Más de la propuesta Incursiona en el merengue "Que me quedes tú" es un merengue romántico de su propia autoría, producido por Alex Mansilla y bajo el sello de La Oreja Media Group.

Fatule llega ahora con un toque de frescura, no solo reflejado en los ritmos y autoría, sino también en el audiovisual, dirigido por su hermana, Karla Fatule, "filmado con la esencia y tropicalidad" que emana el Caribe.

Agregó que del merengue que enamora, que se baila con cadencia, surgieron esas letras al imaginar que, si vivía una situación donde perdiera todo lo material que se entiende como necesario, "lo único que sería imprescindible, que no pudiera negociar, sería el amor de los que amo, con ellos hasta el final".

La evolución artística de la Techy se ha ido plasmando a través de sus tres discos de estudio, "A su tiempo", "Capítulo 1" y "Sie7e".