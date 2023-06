Los pasos firmes de Karina Pasian hacia su posicionamiento

La cantante estadounidense de ascendencia dominicana, Karina Pasian, no descuida su carrera en solitario.

Sus compromisos como corista del destacado cantautor español Alejandro Sanz no la sacan de su agenda, una muestra de esto es que está ultimando los detalles para el lanzamiento del álbum que está preparando.

Hace pocos días, la pianista, compositora e intérprete estuvo como invitada especial de los conciertos que protagonizó Romeo Santos en Puerto Rico, una ocasión en la que tuvo la oportunidad de vivir un momento especial de su carrera gracias al popular bachatero.

En una entrevista a Diario Libre, la artista se refirió a la invitación que le extendió Romeo Santos para que estuviera en la continuación de la exitosa gira Fórmula Vol.3.

"La verdad es que estar con Romeo Santos ha sido increíble, me sentí muy orgullosa. La invitación me llegó de forma inesperada, lo disfruté mucho, y la verdad que me sentí muy bien", aseguró Karina Pasian, quien estrenó recientemente la balada "Sola en Barcelona".

La intérprete dijo ser una admiradora de Romeo Santos y que se identifica con su propuesta musical.

"Muchas de sus canciones marcaron mi adolescencia. No te puedo decir que tenemos un vínculo personal estrecho, pero hemos conversado en varias oportunidades", reflexionó la artista.

Su carrera

"De momento estoy trabajando un disco que será grabado en spanglish porque crecí hablando así. Es decir, tendré canciones en español y en inglés, ahora estamos en el proceso de la grabación de los videoclips para tenerlo listo con mira al lanzamiento del álbum el próximo año", comentó.

Aunque no quiso revelar muchos detalles de las características de la producción discográfica, sí avanzó que la gente podrá disfrutar fusiones y temas románticos.

"Crecí escuchando pop, jazz, R&B y mi influencia latina, así como urbana. Será una mezcla experimental. Estoy trabajando con gente increíble", indicó.

De momento no sabe si habrá uno que otro invitado.

Las composiciones del álbum son propias y otras las ha escrito junto a otros artistas. "Soy coproductora de la mayoría de los temas", afirmó.

Su viaje por el mundo

La semana pasada Alejandro Sanz retomó su gira en España, siendo su primera parada en Pamplona, lugar donde fue aclamado.

Define como enriquecedora la experiencia que ha vivido junto al laureado artista, lo cual también ha impactado en su formación artística y personal.

"Estar con Alejandro Sanz me ha cambiado la vida. La verdad que ha sido increíble, lo he disfrutado un montón, conocer diferentes culturas junto a mis compañeros de la banda, que son una familia, ha sido una enseñanza", dijo.

De Alejandro Sanz manifestó que se lleva muy bien con todos los integrantes de la banda.

"La energía con Alejandro ha sido extraordinaria, me encanta poder seguir con él y mis compañeros", reflexionó.

En los conciertos con Alejandro Sanz casi siempre ve a uno que otro dominicano ondear la bandera nacional.

"Cuando los veo, grito de emoción", indicó.

En España ha tenido chance de descubrir mucha música, además de la relación que ha establecido con artistas que ha conocido.

"Este viaje en la música me ha marcado y se refleja en mis composiciones. El público lo puede apreciar en Sola en Barcelona, esa es la primera canción que escribí en español y el resultado de los cuatro años que llevo residiendo en España", puntualizó la pianista e intérprete.

Karina Pasian tiene deseos de volver a pisar suelo dominicano, pero dijo desconocer la fecha.

Sonidos tendencia

La bachata y el merengue libran una batalla con la música urbana.

Al hacer una valoración de la tendencia urbana, saludó lo que se está produciendo.

"Me gusta lo que está pasando porque hay muchas canciones y artistas que se están expresando de manera auténtica. He recibido una que otra influencia de algunos".

Recordó que su formación musical es clásica y de danza, pero que se desarrolló en un ambiente marcado también por la música urbana.

"Yo crecí en Nueva York y esa fusión está ahí, se nota lo urbano. La combinación, la experiencia de escuchar a los artistas me han enriquecido", reveló Karina Pasian.

"Espero ir pronto a la República Dominicana para compartir con el maravilloso público de allí" Karina Pasian Pianista, cantante “

Una apuesta a su sueño

Karina Pasian está consciente de que una meta no se logra de la noche a la mañana.

Aprovechó la entrevista con Diario Libre para recomendar a la juventud que crea en sus sueños.

"Hay que tener mucha paciencia y que te guste lo que haces. Hay momentos en los que uno tiene que descansar, pero si quieres lograr algo, la vida buscará la forma de ayudarte. Pero uno tiene que hacer su parte para lograr los objetivos", dijo.

Hace poco tiempo, Karina presentó su voz para las canciones del personaje Nefer de la película de animación "Las Momias y el anillo perdido". Además, ha recibido nominaciones a los premios Grammy.