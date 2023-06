"Narcisista": la lapidaria bachata de Yailín que aseguran fue dedicada a Anuel AA

Yailín se unió a las cantantes que han decidido facturar con sus ruptura. Ella lanzó el tema "Narcisista", donde hace una clara alusión a su ex, Anuel AA.

"Real hasta la muerte y te volviste na’, te volviste na’", se le escucha cantar en un tema, donde se destaca su letra sin malas palabras en ritmo de bachata.

La exponente urbana aprovechó la coyuntura de los Premios Heat 2023 en Punta Cana para lanzarla. De acuerdo a medios extranjeros como People en Español o El diario de Nueva York, la letra de la misma es lapidaria y arremete contra su ex.

Parte de la letra dice: “No vengas con tu carita de yo no fui, cuando yo te necesitaba tú no estabas ahí, no merecías ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino pero yo seguí. Egoísta, mentiroso, narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas… En mi película no eres protagonista”.

Con esta canción queda claro que la relación de ambos no quedó del todo bien tras la ruptura. Ambos estuvieron en Punta Cana, no se sabe si la pareja se tropezó cara a cara en los Premios Heat. Pero El Gordo y La Flaca aseguró que, al Anuel AA enterarse de que su examigo, Tekashi 6ix9ine, estaba en el mismo hotel que él se hospedaría y que además, se estaría quedando con La Chivirika, el puertorriqueño se molestó muchísimo. Le habría pedido a la producción de Premios Heat que retiraran al rapero del lugar o él no cantaría.

Yailin se une a otra ex de Anuel AA, Karol G, quien junto a Shakira le dedicó el tema TQG, con unas letras que tampoco lo dejaron bien parado.

La presentación de Yailin La Más Viral y Shadow Blow en los premios heat.

La letra

Ahora no vengas con tu carita de yo no fui

Cuando te necesité nunca estuviste ahi

No merecías ni la mitad de lo que yo te di

Quisiste Parar mi camino pero yo seguí

100 copas bebí, tus fotos ya borré

Un muchachito de la mente, ya yo maduré

Por eso me alejé y de ti yo me quité

Por eso me alejé y de ti yo me quite

Egoísta. Mentiroso. Narcisista!

Ya no toy’ en ti no insistas

En mi pelicula no eres protagonista

Egoísta. Mentiroso. Narcisista!

Ya no toy’ en ti no insistas

En mi pelicula no eres protagonista

Verso2

Tuve que cerrar el telón por tu falsa actuación

Teníamos un amor de redes y televisión

Ya yo no quiero intentar arreglar la situación

No quise seguir peliando y te di la razón

Mi amiga me decía, Mejor que te perdiera

Una serpiente envenenó mi corazón de ceda

Le apodan la moneda, tiene poco valor

Sacaste tu doble cara en el momento peor

No fueron las mentiras que tu me dijiste

Que muestras de amor

No lo voy a negar, se que me fue muy mal

Pero te va’ ir peor

Llora!

Ahora prefiero estar sola!

El karma te va’ devolver pa’tra’

Real Hasta La Muerte

Y te Volviste nah’ Te volviste Nah’

Egoísta. Mentiroso. Narcisista!

Ya no toy’ en ti no insistas

En mi pelicula no eres protagonista

Egoísta. Mentiroso. Narcisista

Ya no toy’ en ti no insistas

En mi pelicula no eres protagonista

Llora!

Ahora prefiero estar sola!

El karma te va’ devolver pa’tra’

Real Hasta La Muerte

Y te Volviste nah’ Te volviste Nah’