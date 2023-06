Tini: "De no ser por la pandemia, a nivel personal yo no estaría donde estoy hoy"

La argentina Tini Stoessel inicia este sábado una ambiciosa gira por España, la primera en este país tras desprenderse hace ya siete años del personaje televisivo de "Violetta" que la convirtió en estrella global y emprender una nueva etapa en solitario con momentos recientes de gran crecimiento personal.



"Yo llevaba una vida de poca estabilidad", explica a EFE, "pero a causa de la pandemia y de estar durante casi un año en un mismo lugar no me quedó otra que mirarme al espejo y encontrarme".



"De no ser por aquello, a nivel personal yo no estaría donde estoy hoy", cuenta a propósito de la energía de "Cupido", su cuarto y último disco de estudio, que jugará un papel importante en el repertorio del "tour" que comienza en La Coruña y terminará en septiembre en Madrid.



Hace tiempo que Martina Stoessel (Buenos Aires, 1997) consolidó el pseudónimo de Tini, casi tanto como el que ha pasado desde que la paraban por la calle como la protagonista de la serie que la convirtió en un rostro popular.



"Aquel fue un personaje tan importante para tanta gente que no fue fácil el cambio", concede quien se reconoce "tan inconsciente" que, cuando se estrenó la última película de la saga, en 2016, ni se cuestionó el siguiente paso.



"Sencillamente empecé a escribir canciones y el día que escuché la primera por la radio, 'Te quiero más', lloré junto a mi padre", rememora.



Apunta que esa etapa como estrella juvenil le dio sobre todo "mucho oficio": "Sé que mucha gente ama mi música de hoy de una forma especial porque me vieron crecer desde los 13 años".



Por ello, insiste: "Nunca me peleé con Violetta. Hubo un proceso mediático, porque siempre estaba la pregunta del personaje, pero me dio muchas cosas increíbles y las que no lo fueron tanto me hicieron crecer como persona".



Con un padre productor y director de televisión y una formación que desde niña la preparó en muy diversas facetas interpretativas, parecía difícil que Tini no soñara con otro destino que triunfar como artista.



De sus gustos iniciales por las grandes divas pop, de Whitney Houston a Beyonce, en cada uno de sus álbumes se ha advertido un mayor acercamiento al ámbito del urbano latino. Sirvan de ejemplo solo algunas de las colaboraciones de "Cupido": Tiago PZK, María Becerra, Manuel Turizo, Anitta, Becky G...



"Siempre me gustó el reguetón. No hay más vuelta. Me encanta lo que me hace sentir al bailar y, si elijo una fiesta, elijo una que pase ese tipo de música. Lo que sucede es que, cuando me meto en el estudio, como tengo mis referentes superpoperos como Britney Spears, lo mezclo mucho al cantar un 'dembow' y resulta una combinación de todo", argumenta.



En los últimos años otros colaboradores próximos han sido españoles como Lola Índigo o Alejandro Sanz, quizás este último una de las invitaciones "sorpresas" con las que espera "emocionar mucho" al público en esta gira.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.