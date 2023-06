Video | El consejo de Selinée Méndez a Yailin que los fanáticos de la urbana aplaudieron

La comunicadora Selinée Méndez externó un consejo a la cantante urbana Yailin que si esta lo acepta le puede sacar provecho. En un video que ha sido compartido por diversos medios digitales, la ex Miss República Dominicana Universo, le instó que se prepare y asesorarse de profesionales.

"A Yailin la siento que tiene mucha gente a su alrededor que tal vez la pueda querer, pero la quieren de una manera, (cuando lo que tienen) es que sentarla y decirle 'tienes que estudiar´. Si te vas a dedicar a esto tienes que aprender a bailar, a moverte en un escenario. Tienes que olvidarte del ´pana´ full que es tu asesor que estuvo conmigo desde el inicio", señaló y puso como ejemplo lo duro que fue para ella cortarse el pelo, pero un asesor le recomendó que era lo que más le convenía.

"Ella empezó muy bonita el show, porque la gente no habla que ella empezó como bien, pero cómo no sabe manejarse, se quitó todo su ajuar. Una artista, aunque le dé ampolla, no puede desprenderse de todas sus cosas", añadió

Puso como ejemplo a Jennifer López, quien para su show en el Súper Bowl tardó seis meses para crearlo.

La opinión de la comunicadora generó reacciones a favor por parte de los fanáticos de la urbana que aseguraron que esa sí fue una crítica constuctiva.

"A esto es que me refiero cuando digo: 'Una mujer para brillar no tiene que humillar a otra'". "Una de las mujeres Dominicanas a la que más respeto. No es criticando por criticar, ni humillando a nadie, es aportando: es verdad tienes esto mal, pero mira si haces esto, se mejora" y "¡Seline! Más personas como tú, mujer, te quiero. La boca llena de razón", fueron solo algunos de los comentarios en respuesta al corte subido en el instagramd e infofamosotv.