Lionel Richie enciende el Festival de Montreux en un derroche de energía musical

La leyenda estadounidense Lionel Richie encendió este lunes el Festival de Jazz de Montreux, al que llegó cargado de energía y demostrando que su música sigue gustando tanto como hace medio siglo y no sólo entre sus coetáneos, sino también entre generaciones más jóvenes que aprecian su estilo, que por momentos invita al baile y en otros al romanticismo.

Semanas después de ser una de las estrellas invitadas a cantar en la celebración de la coronación del rey Carlos III, Richie se presentó nuevamente en el festival suizo, uno de los más prestigiosos de Europa central y al que acudió por tercera vez, tras dos memorables shows en 2015 y 2020.

Hace ocho años, terminó su concierto invitando al escenario a Quincy Jones para entonar una conmovedora versión de "We are the world", el famoso himno a la paz que compuso con Michael Jackson y que ha cantado esta noche para emoción de sus fans.

Con 74 años, Richie derrochó energía y simpatía, aunque parte del público no apreció del todo la broma que les hizo cuando anunció de forma muy convincente que Diana Ross -quien se presentó el año pasado en el festival- estaba detrás del escenario ya que la había convencido para cantar juntos nuevamente "Enless Love".

La celebración musical siguió con "Dancing on the ceiling", con la que hizo bailar a todo el auditorio, para luego seguir con los monumentales "Hello" y "Say you, say me", canciones que -como varias otras del cantante- forman parte de la historia de la discografía y que dentro de tres días se escucharán también en Marbella.

En la ciudad española, Lionel Richie -estrella por sus innumerables premios, sus más de cien millones de discos vendidos y su longeva trayectoria- ofrecerá ese segundo concierto en suelo europeo para luego retornar a Estados Unidos, donde concentrará sus conciertos hasta fin de año.