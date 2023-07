Exponente urbano Dilon Baby apresado tras ser acusado de agredir a su madre

El exponente urbano Steven Diloné Serrata, Dilon Baby, conocido por temas como «Dikiri», fue apresado por la Unidad de Violencia de Género de Santo Domingo Oeste, tras ser acusado de agredir a su madre Carolina Serrata García.

Las autoridades se encontraban dando seguimiento desde la emisión de la orden de arresto en su contra hasta que fue arrestado cuando se disponía a cantar en una discoteca de Baní en la provincia de Peravia.

De acuerdo a unos videos que se hicieron virales en las redes sociales, por varias horas esos militares permanecieron en el lugar de diversión como cualquier otra persona.

La madre había denunciado que el "exponente urbano" llegó a su casa acompañado por dos mujeres e intentó agredirla a ella y a su abuela.

Este martes el urbano fue trasladado a la Fiscalía de Herrera en el municipio Santo Domingo Oeste.

En una entrevista radial, la madre de Dilon Baby reveló que su hijo empezó a tener vicios de sustancias ilícitas a la edad de 16 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/11/yomel-y-yailin-2-baae1883.jpg Dilon Baby y su madre Carolina. (FUENTE EXTERNA)

La fémina denunció que su familia está atravesando una situación difícil, donde el protagonista es Dilon Baby y sus acciones descontroladas.

"Últimamente, no he estado bien, mi familia no está bien, mi madre principalmente que esta viuda hace poco" dijo en esa entrevista Carolina, madre de Dilon Baby.