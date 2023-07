Jungkook de BTS publica "Seven", su primer tema en solitario y logra más de 25 MM de visitas en mediodía

Jungkook, el miembro más joven del popular grupo BTS, publicó hoy "Seven", su primer sencillo oficial solitario, un tema cantado enteramente en inglés en el que colabora la rapera Latto y en cuya producción ha participado activamente Scooter Braun, descubridor y agente de Justin Bieber.



El cantante de 25 años, cuyo verdadero nombre es Jeon Jung-kook, asegura que se trata de "una canción adictiva que todo el mundo puede disfrutar de manera fácil", según cuenta en un vídeo promocional publicado hoy por la agencia que lo representa, Hybe.



Jungkook también considera que el rapeo de Latto, conocida por temas como "Big energy" o "Bitch from da Souf", "se han mezclado bien en 'Seven'", lo que ha añadido encanto a la canción.



En "Seven", una canción de amor desesperado que combina ritmos electrónicos y el amplio registro vocal del artista surcoreano, ha sido compuesta y producida por Andrew Watt, que ha trabajado con nombres como DJ Snake, Selena Gomez o Lana del Rey, y Cirkut, que ha hecho lo propio con Pitbull, Niki Minaj o Katy Perry.



Scooter Braun, consejero delegado de Hybe America, también ha estado muy implicado en todo el proceso creativo.



Hoy viernes, Jungkook interpretará por primera vez "Seven" en directo en el Summer Concert Series de este año en Central Park, en Nueva York.

Jungkook se convierte así en el sexto miembro de BTS en lanzar un trabajo en solitario (solo V está pendiente de hacerlo).



El artista ha aprovechado el lapso de descanso en el que se haya actualmente BTS, que anunció el año pasado que optaría por un periodo de descanso que durará al menos hasta 2025.



Los siete integrantes de la banda han querido aprovechar este tiempo para cumplir con el servicio militar, obligatorio para los varones en Corea del Sur, y centrarse en proyectos personales como este.