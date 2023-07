Travis Scott anuncia nueva canción con Bad Bunny y The Weeknd

Travis Scott, Bad Bunny y The Weeknd. ( FUENTE EXTERNA )

Travis Scott ha anunciado su nueva producción musical con una poderosa colaboración. A través de sus redes sociales, el famoso rapero confirmó que su nueva canción se llamará "LOLLIPOP" y contará con la participación de dos populares artistas.

En una foto que mostraba una paleta de caramelo de color rojo, Travis Scott adelantó que Bad Bunny y The Weeknd formarán parte de esta nueva canción. La noticia generó gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de cada uno de los tres artistas se mostraron sumamente emocionados.

Si quieres ser uno de los primeros en escuchar esta nueva canción, presta mucha atención, ya que te contaremos todos los detalles sobre lo que posiblemente será una de las colaboraciones más exitosas.

Según diferentes publicaciones en Twitter, "LOLLIPOP", el primer sencillo del nuevo disco de Travis Scott, estará disponible en las diferentes plataformas digitales a partir del jueves 20 a la medianoche.

A finales del mes de junio, Bad Bunny lanzó su tema "Where She Goes" y adelantó que la colaboración con Travis ya era una realidad. Benito mencionó que fue algo que requirió mucho esfuerzo y tiempo.

"Se ha estado trabajando en esto durante mucho tiempo. Creo que Travis ha estado trabajando mucho en su producción", dijo a Rolling Stone.