Elton John, Scorsese y más amigos y admiradores se despiden de Tony Bennett

Tony Bennett, uno de los vocalistas más importantes del jazz y la música popular, descrito por su amigo Frank Sinatra como "el mejor cantante de este negocio" falleció a los 96 años.

Figuras del mundo de la música, el cine, la comunicación y la política han expresado su pesar por la partida del artista conocido por su calidez emocional.

Reacciones a la muerte de Tony Bennett a los 96 años:

"Muy triste al saber del fallecimiento de Tony. Sin duda, el cantante, hombre e intérprete con más clase que jamás haya visto. Él es insustituible. Lo amaba y lo adoraba. Mis condolencias para Susan, Danny y la familia". — Sir Elton John, vía Instagram.

"Tony Bennett fue un artista consumado. Todo lo que tienes que hacer es escuchar cualquiera de sus cientos de grabaciones para reconocerlo. Desde muy temprano, su música se enlazó silenciosamente en el tejido de nuestras vidas. Su voz se sentía tan familiar y cercana como las voces de nuestros seres queridos. Sé que esto fue cierto para millones de personas en todo el mundo. Para los italoestadounidenses que crecían a mediados del siglo XX, esa familiaridad era aún más profunda. En cierto momento, empezamos a imaginar que Tony viviría para siempre. Por supuesto que no lo hizo. Nadie lo hace. ¿Pero la música? Esa es otra historia". — Martin Scorsese, en un comunicado.

"Adiós Tony Bennett"

"Adiós Tony Bennett"

70 discos, 20 Grammys en el haber de uno de los mejores cantantes del Siglo XX del jazz y del pop orquestal... la última gran voz clásica norteamericana falleció a los 96 años en NYC.

Aquí les comparto algunos de sus mejores duetos. #QEPD



— _ (@ar2_mx) July 21, 2023

"Tony fue una de las personas más espléndidas que jamás haya existido. Amable, cariñoso, talentoso y generoso, nunca nos defraudó. Envío mi amor a Susan, Danny y su familia y amigos. Tony fue un verdadero campeón". —Nancy Sinatra, vía Twitter.

"Descansa en paz, Tony. Fuiste el epítome de un caballero con una voz única dada por Dios. Realmente fue un gran honor para mi carrera y para mi vida poder compartir el escenario contigo..." — Carrie Underwood, compañera de Bennett en el dúo "It Had to Be You", a través de Instagram.

"RIP Tony Bennett. Lo mejor de lo mejor. La última de las leyendas. Un hombre cuyo corazón era tan grande como su voz. El practicante más importante del mundo del ´Arte de la Excelencia´. Mi más profundo amor y mis condolencias para mi amigo Danny y la familia". — Stevie Van Zandt, vía Twitter.

Tony Bennet nos dejó hoy, pero el otro día todavía estaba cantando y su última canción fue "Because of You", su primer éxito



Nos deja su música para siempre

Esta noche hay show de crooners en el cielo, junto con Dean Martin y Frank Sinatra ?



— Doron (@plexaleOK) July 21, 2023

"Mis oraciones y mis condolencias para la familia de #TonyBennett, cuya legendaria carrera abarcó siete décadas. Marchó con nosotros en 1964. Se dedicó a los derechos civiles y humanos y a las artes. Vivirá mientras lo recordemos. #IleftmyheartinSanFrancisco (Dejé mi corazón en San Francisco)" — Reverendo Jesse Jackson Sr., vía Twitter.

"Amamos y admiramos a Tony Bennett y nos maravillamos de la amplitud de su talento y la profundidad de su compromiso para crear un mundo mejor. ... Siempre estaremos personalmente agradecidos con Tony por actuar en la ceremonia de investidura (presidencial) de 1993 y por prestar su talento, una y otra vez, para apoyar el trabajo de la Fundación Clinton. Con su voz singular y su espíritu generoso, vivió su notable vida con un tono perfecto". — El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado y candidata presidencial Hillary Clinton, en un comunicado.

"No debería doler tanto porque cualquiera de nosotros entendemos que son 96 años, pero es difícil imaginar un mundo sin el gran Tony Bennett". — el actor Josh Gad, a través de Twitter.

"El mundo era un lugar mejor con Tony Bennett en el micrófono vestido con un esmoquin, cantando. Una de las personas más amables y amorosas que he conocido... Descansa en paz, querido Tony". — la actriz y comediante Ruth Buzzi, a través de Twitter.

"Sesame Workshop lamenta el fallecimiento de Tony Bennett, quien llevó alegría y música a millones de personas en todo el mundo. El sr. Bennett se unió a nosotros en Sesame Street en 1998 para convertir un clásico suyo en un nuevo favorito nuestro". — Sesame Street, vía Twitter.

"QEPD Tony Bennett. Una pérdida tan grande. El más sentido pésame para su familia y el mundo". — Carole King, a través de Instagram.

"Descanse en paz uno de los mejores que jamás haya agraciado el escenario. Acababa de decir que el mejor concierto que había presenciado fue el de Tony Bennett en North Sea Jazz en 2012. Fue como dejar caer una aguja sobre un disco. Era el último de la más grande generación de cantantes y músicos". — el guitarrista Joe Bonamassa, vía Twitter.

"Mi más sentido pésame para la familia y los amigos de Tony Bennett. También son mi familia emocional y mis amigos". — el productor Nile Rodgers, vía Twitter.

"QEPD Tony Bennett, verdaderamente uno de los grandes. El primer álbum que tuve fue Tony Bennett cantando 10 canciones de Rodgers y Hart, de cuando mi compañía discográfica en 1976 me permitió hacer un ´ataque bancario´ de sus existencias de vinilo y desde ese momento me hice fan. Un cantante increíble en vivo, lo vi muchas veces". — el músico, cantante y compositor Paul Young, vía Twitter.