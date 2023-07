Jungkook, integrante de BTS, aparece bajo los efectos del alcohol durante una transmisión en vivo

Jungkook decidió lanzar su carrera como solista tras la pausa anunciada por BTS en junio de 2022. El integrante de la banda de k-pop se ha convertido en tendencia debido al éxito de su nuevo sencillo titulado "Seven". Sin embargo, según medios internacionales, realizó una transmisión en estado de ebriedad.

El pasado sábado 22 de julio, Jungkook de BTS decidió conversar con sus seguidores durante una transmisión en vivo en la plataforma Weverse. Incluso compartió su felicidad por el éxito que ha tenido su primer sencillo en el mundo de la música.

"Tomé muchas bebidas en la cena de hoy. Cené con las personas que trabajaron conmigo en esta promoción en solitario y tuve que ir de mesa en mesa para agradecerles, tomando una copa juntos", indicó el joven de 25 años en la famosa red social.

A pesar de las críticas que ha recibido el cantante por la letra explícita de "Seven", Jungkook decidió enviar un mensaje a sus detractores asegurando que no le importa su opinión, solo la de las personas que se preocupan por él.

"Algunos se burlarán de mí y dirán: 'Mira, Jungkook está ebrio' y otras cosas más. Sí, ¿y qué? ¿Acaso ustedes no beben? Adelante, digan lo que quieran de mí. No me importa. Como dije, solo me importa la opinión de aquellos que se preocupan por mí. Si no les agrado, adelante, vivan de esa manera. De todos modos, gracias por la poca atención que me dan", sentenció.

Por último, los fanáticos del k-pop no dudaron en enviar mensajes de apoyo frente al éxito que está experimentando y las críticas que ha recibido.